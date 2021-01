Da leggere e condividere. Non cito la fonte, giusto per vederel’effetto che fa.

“Considerando quanti bisogni insoddisfatti c’erano ancora nelle comunità di tutto il Paese, rimasi sorpreso dalla quantità di lavoro che servi’ alla nostra squadra per individuare progetti di una certa dimensione meritevoli di un finanziamento attraverso il Recovery Plan.

Alcune idee promettenti furono accantonate perché la loro realizzazione avrebbe richiesto troppo tempo o un eccesso ingestibile di burocrazia. Altre non superarono la selezione perché non avrebbero rilanciato a sufficienza la domanda.

Consapevoli delle accuse secondo cui progettavo di usare la crisi come pretesto per un’orgia di inutili sprechi, mettemmo a punto una serie di misure di buongoverno: una procedura di richiesta basta sulla competizione per quelle amministrazioni pubbliche (locali e non) che intendessero avvalersi dei finanziamenti; requisiti rigorosi in materia di verifiche e consuntivi; e, con una mossa che sapevamo avrebbe sollevato ululati in Parlamento, una ferma politica contro gli “stanziamenti”, per usare l’innocua etichetta sotto cui è conosciuta quella pratica di lunga data con la quale i parlamentari intrufolano i più svariati (e spesso dubbi) progettini personali nelle pieghe di un provvedimento da approvare urgentemente.

Bisognava avere polso e mantenere standard elevati, dissi ai miei uomini. Con un po’ di fortuna, il Recovery Plan non avrebbe contribuito soltanto a scongiurare una depressione. Poteva servire anche a recuperare la fiducia dell’opinione pubblica in un governo responsabile e onesto”

(Barack Obama, nel suo libro "Una Terra Promessa", quando parla della predisposizione del Recovery Plan del 2009. A queste righe, segue la descrizione di come quel piano fu concordato con le leadership dei partiti rappresentanti in parlamento).

E Cè GENTE CHE CI CHIEDE.Ma alla fine, allora, che cosa volete? Si può capire?

Risposta.

Le veline del Palazzo riempiono i giornali di totoministri. Chiacchiere buone solo per far passare il messaggio che si risolve tutto con un rimpastone. Noi invece abbiamo messo nero su bianco i contenuti: spese sanitarie, alta velocità, vaccini, scuola, cultura, posti di lavoro. Ma vi rendete conto che nel Recovery Plan per i giovani e l’occupazione, nei prossimi sei anni, ci sono meno risorse di quelle che sono previste per il solo 2021 per il cash-back? Davvero il futuro dei nostri giovani vale meno del futuro di una carta di credito?. E allora:Diciamolo chiaro e forte a quei mentecatti che dicono che in questo momento di crisi bisogna stare zitti e non creare problemi al governo.Ma lo sanno che sono sempre lì perché è scoppiata pandemia altrimenti erano già andati a casa tutti?.

SERVE:Una riflessione che dovrebbe far riflettere ognuno di noi. Abbiamo centinaia di morti ogni giorno. Con i vaccini siamo al rallentatore, a Varese migliaia di siringhe sbagliate,pero’ il MES ,che aiuterebbe enormemente la nostra sanità’,i grillini non lo vogliono. Prima di Natale era stato promesso che la scuola sarebbe ripartita a pieno ritmo. Dopo Natale che solo il 50% sarà’ in grado di farlo, poi,non più’ 8 ma l’ 11/1. Poi,forse,a fine gennaio. Non si può’ più’ andare avanti così’. E il lavoro per i nostri giovani ?……

A me pare che quando si dice che i ragazzi hanno perso un anno di scuola si dice una cosa vera ma non del tutto esatta perché l’ anno scolastico ha una durata tutta sua e non segue la logica dei 12 mesi, cioè da gennaio a dicembre. I ragazzi quindi con questo sfasamento rischiano di compromettere non un anno, ma bensì due anni. Se non si pone subito rimedio, quindi, due anni persi in cicli scolastici che sono comunque brevi, i due terzi, sono un’enormità, un macello, una Caporetto, oltre alla tragedia sociale di ragazzi lasciati in balia di se stessi. Il tema quindi della scuola doveva essere prioritario e doveva trovare tutti d’accordo in una soluzione drastica: tamponi a gogò e trasporti reinventati. Altro argomento da far tremare i polsi: la sanità. C’è qualcosa di più importante della salute? È possibile che ci sia una parte politica che dica no al Mes? Ma perché? Niente, così, perché no, perché l’avevano detto prima e adesso pare brutto cambiare opinione; si rischia di perdere i voti di quelli che comunque urlano vaffa a prescindere. Ma non sono questi due argomenti rifiutati, presi nel mucchio, roba da fare alzare la pressione? Ed è sopportabile che il segretario del secondo partito, quando intervistato, fissi un punto lontano all’orizzonte ripetendo parole stanche e ambigue? Fra mascherina e sguardo sfuggente noi non abbiamo affatto capito fino a quando intenda sopportare. Voi, elettori del PD, lo avete capito? Ci spiegate quali dovrebbero essere questi modi garbati e istituzionali per porre fine a questa tragedia? . Per piacere, elettori del PD, sentitelo Renzi ieri sera nell’intervista su Rete 4. . Per favore, fatelo e poi diteci perché non siete d’accordo.

