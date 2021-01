Dopo il messaggio del Presidente Mattarella, gli antirenziani (giornalisti e politici) a reti unificate, hanno individuato il destinatario della frase: “Inseguire illusori vantaggi di parte”. Vorrei tanto capire quale vantaggio personale trarrebbe Renzi, quando deciderà che Italia Viva non farà più parte del Governo? Nessuno, basta vedere la determinazione con la quale Bellanova, Bonetti e Scalfarotto, hanno condiviso la drammatica decisione. È evidente che un gesto, da tanti ritenuto sconsiderato, non porta vantaggi, tutt’altro, senza considerare che IV non ha altre vie, davanti alla cocciutaggine di Conte, pronto a restare sulle sue decisioni. Il PdC è ringalluzzito, sentendosi protetto, non tanto dal M5S, quanto dal silenzio irragionevole di Zingaretti e dalle dichiarazioni dei suoi governisti, che pongono come alternativa le elezioni anticipate. Così l’obbiettivo del PD non è quello di costringere i riluttanti ad accettare il MES, di scongiurare l’affidamento dei Servizi segreti ad una fondazione e di riformulare il Piano, ma quello di mettere il nemico fuori dal gioco. La strategia del PD è quella di fare fuori Renzi e non di dare un futuro e una speranza alle nuove generazioni.

GENTE SERVE FARE MOLTE RIFLESSIONI INIZIAMDO.DAL:Se al Referendum , del 4 dicembre 2016 per la modifica del titolo V parte II della Costituzione , il PD fosse tutto unito : non avevamo un CONTE qualsiasi a Presidente del Consiglio , non avevamo un governo Giallo-Verde , non ci trovavamo in questa situazione , e avevamo un vero governo a guida centrosinistra . Non me né voglia l’attuale PD , ma sono convinto del bene che all’ora facevamo al nostro Paese Italia , e alla Costruzione.

ORA Caro Matteo, sono certo, purtroppo, che questa POST non verrà mai letta da lei. Tuttavia, ci tenevo a spendere due parole.

Nella mia vita ho agito spesso controcorrente e questa mia attitudine, a volte dannosa, l’ho rispettata anche in chiave politica. Ho iniziato a seguirla il 5 dicembre 2016, il giorno dopo la disfatta del Referendum, quando tutti scendevano dal carro dei vincitori per tradire i propri ideali, inseguendo interessi personali. Mi ricordo lo champagne stappato da chi la pugnalava alle spalle, tradendo la compattezza e l’unità del partito.

Sono passati più di 4 anni e mi convinco ogni giorno di più di aver scelto il leader giusto da seguire: anzi, l’unico leader serio e competente che il nostro Paese ha in questo momento. La sua grandezza, caro senatore, si vede in questa fase delicata della politica italiana e non solo: alle proposte e ai suggerimenti le rispondono con proclami effimeri, atti a testimoniare una mancanza di visioni e di esperienza gestionale all’interno della maggioranza e non solo.

Caro Matteo, caro presidente. Abbiamo delle criticità evidenti che non fanno presagire nulla di buono in avvenire. Siamo in ritardo, ma ancora in tempo per scongiurare il pericolo futuro di una crisi sociale, economica e sanitaria che avrebbe ripercussioni gravissime sul nostro vivere civile.

Personalmente, sarò al suo fianco e al fianco del popolo di Italia Viva, popolo che non si genuflette alle minacce, ai padroni e…ai Presidenti Del Consiglio. Sono fiero del percorso intrapreso insieme. Avanti, tutta! Porti nell’aula del Parlamento la mia voce, perché abbiamo tanto tanto bisogno di lei. RENZI NON MOLLARE NOI E SIAMO IN TANTI (ANCHE SE I SONDAGGI TEROCCATI DICONO DI NO) SIAMO CON TE PER IL BENE DEL ITALIA ATTUALE MA SPECIALMENTE QUELLA DEL FUTURO.GRAZIE.

