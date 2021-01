Ma vi sembra il caso di parlare di politica in mezzo a tutto il caos della pandemia? RISPOSTA:

Proprio perché c’è il caos serve la politica. L’idea che nei momenti di difficoltà la politica vada messa da parte è tipica dei populisti di destra e di sinistra. Capire come si spendono i soldi dei nostri figli, come si investe sulla sanità, come si creano posti di lavoro anziché sussidi richiede politica, non populismo.

La domanda assertiva è quella che, invece di chiedere perché si è contrari alla linea Conte sul Next Generation EU, vuole sapere se sia da irresponsabili far cadere il governo in un momento come questo.

Una domanda che non serve a chiarire al pubblico la posizione politica dell’ospite, in questo caso Renzi o un esponente di Italia Viva, ma a comunicare preventivamente a chi ascolta l’opinione opposta del giornalista che, così facendo, cambia mestiere e diventa un competitore dell’intervistato. Crisi, momento difficile, irresponsabilità, questo è quello che rimarrà, qualunque sia la risposta.

Perché non essendo il giornalista un avversario dichiarato, ma essendo percepito dal pubblico come un “tecnico” neutrale, accredita in modo subdolo la sua idea militante che appare, ai meno avveduti, come obbiettiva. Si tratta di pura disonestà intellettuale e professionale. Quella che trasforma il giusto stipendio per un onorato lavoro, nel beneficio di un rentier del potere pro tempore.

Non perché un giornalista non possa avere una opinione, ma volendola esprimere dovrebbe dichiararsi chiaramente come avversario politico dell’interlocutore, porsi apertamente come parte in causa, rinunciando al ruolo di conduttore per assumere quello dell’opinionista e farsi moderare da un collega.

Al contrario l’ospite se la dovrà vedere, come accade da anni al leader di Italia Viva, non con uno, ma con due avversari nella stessa persona, il giornalista che, in quanto autore e conduttore ha il vantaggio di poter “tecnicamente” dirigere il programma dove vuole, e il competitore politico mascherato e imprendibile non essendo apparentemente etichettato.

Non ci sono regole che possano correggere questa distorsione e in democrazia è bene che non ce ne siano. Tutto è affidato, da un lato, all’intelligenza e alle capacità critiche di chi ascolta, alla sua possibilità o meno di saper decodificare quello che si dice, da un altro alla dirittura etica, prima ancora che professionale, del giornalista, e infine alla capacità dell’ospite di saper rispondere a tono. E Renzi non ha eguali.

Tuttavia dopo anni di questo trattamento, la cui scoperta non è una nostra invenzione, vista la bassa posizione dell’Italia nella classifica sulla libertà di stampa, c’è una parte dell’opinione pubblica che, visto il cattivo esempio, ha contratto la stessa pessima malattia di molti conduttori.

Disabituata a ragionare, ora è passata al rifiuto programmatico di voler conoscere per deliberare, principio di base della democrazia. Sostengono che oggi non si debba fare politica, o meglio la possa fare uno solo al quale bisogna credere e obbedire. Un paese impaurito, a destra da Salvini coi migranti e a sinistra da Conte con un Renzi di fantasia, non va da nessuna parte, perché non vede l’incapacità di governare una vera ripresa, quella sì che fa paura. Ormai parlano per slogan, condizionati così da anni.

Dicono: attaccare il governo in questo momento è da sconsiderati, una crisi politica in piena pandemia è da irresponsabili, elezioni anticipate sarebbero una follia in piena campagna vaccinale, le polemiche sul piano Conte ci fanno perdere tempo e lo stesso Recovery, la mancanza di collaborazione indebolisce l’Italia in Europa, così si apre la strada a Salvini e Meloni.

Insomma, lanciare l’allarme per cambiare un progetto fallimentare spacciato per un programma cui affidare scriteriatamente il nostro futuro, costituirebbe una minaccia alla stabilità del paese fatta a suon di ricatti da una piccola masnada di cacciatori di poltrone. Dare questa versione dei fatti è la vera irresponsabilità che pagheremmo tutti.

Chi ragiona così non è interessato al futuro dell’Italia, è solo un fabbricante di conferme, fasulle, alla sua opinione sbagliata su Renzi. Così auspica che il lupo cattivo si contenti di qualche poltrona, per continuare a vivere la sua vita da fakiro, che dorme su letti di chiodi e cammina sulle braci. Non lo sfiora neanche lontanamente il dubbio di aver creduto, per anni, a una pessima favola.

Il risveglio è difficile, non c’è neanche il bacio di un principe azzurro. Al Massimo gli tocca un Conte giallo.

Ma vi sembra il caso di parlare di politica in mezzo a tutto il caos della pandemia?

