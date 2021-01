RENZI, ma tu hai un problema personale con Conte?

Risposta.

Magari avessimo un problema personale: noi abbiamo un problema politico con Conte. E gli ho scritto qui, mentre i parlamentari di Italia Viva hanno scritto a Gualteri qui. Sul Recovery, sul Mes, sull’intelligence, sulla scuola, sull’alta velocità, sul garantismo, sul ruolo internazionale dell’Italia e sulla presenza nel Mediterraneo, sul rapporto con gli Stati Uniti, sul lavoro e il reddito di cittadinanza, sulla crescita, sullo stile istituzionale ho argomentato idee diverse. Non è un fatto personale, si chiama politica. E ho messo nero su bianco le nostre riflessioni per evitare che fossero sostituite dalla “narrazione” dei portavoce. Il Premier ha detto che verrà in Parlamento in modo trasparente. Lo aspettiamo in Senato. E se i responsabili di Lady Mastella sosterranno questo governo al posto nostro noi non grideremo allo scandalo ma rispetteremo la democrazia parlamentare. Matteo Renzi

Gente questa… si chiama competenza Politica, valore che fa venire i brividi a chi non capisce nulla e si nutre ogni giorno di ignoranza …. complimenti .Ed ha ragione.Renzi è troppo per loro.troppo di tutto. Non chiede che nessuno si prostri a lui, ma che accettino che non è lo zimbello di nessuno. La dignità e il.rispetto i suoi letta, Bersani, d’alema non sanno neppure cosa sia

RENZI, ma tu hai un problema personale con Conte? Tranquilli. Renzi non ha nessun problema PERSONALE con Conte, Renzi vede un Conte che galleggia e non fa progetti per il futuro del paese e non vede progetti per i giovani che sono quelli che pagheranno i debiti quindi se il paese non cresce le prossime generazioni erediteranno solo debiti

