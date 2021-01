Teresa Bellanova, che è abituata a dire quello che pensa, ha detto a Conte che un presidente del consiglio serio si occupa di risolvere i problemi degli italiani, e che lui la smetta di fare telefomate personali ai senatori di Italia Viva per cercare di convincerli a cambiare idea. GRANDE TIRALO GIU DAL SUO PIEDISTALLO DI CHIACCHIERE.SERVONO FATTI PROGRAMMI,NON MANCETTE E INTRALAZZI.

IO A TERESA CREDO !!!!! La Bellanova in questo scenario non si sarebbe palesata se la cosa non fosse vera.La Bellanova è una donna seria a differenza di Conte un uomo al servizio di se stesso….Troppo schietta e sincera la Bellanova ? NO UN POLITICO DEVE ESSERE SCHIETTO E SINCERO PER ESSERE CREDIBILI.Mentre il CONTE E.Un piccolo parvenu , politicante di misero spessore culturale , EVIDENTEMENTE rappresentante di una piccola borghesia provinciale che si è fatta largo con molti calci nel deretano ! NON A CASO FINITO TRA FFANCULOTTI! E,Per questo le bimbe di Conte stanno attaccando la grande Teresa in modo vergognoso sulla sua pagina. Invito la cara amica a bloccare tutti coloro che di permettono di aggredirla sulla sua pagina, non prima di averli segnalati. MENTRE : Purtroppo Conte si svela per quello che è, un INTRALAZATORE AMABILE consigliato dal Grande Fratellone. Il problema del governo è CONTE. Se lui rimane come ter, quater, ecc, NULLA CAMBIA, ci sarà sempre il governichio delle “riparazioni” invece del “governo della RIPARTENZA”

Teresa Bellanova, che è abituata a dire quello che pensa, ha detto a Conte che un presidente del consiglio serio si occupa di risolvere i problemi degli italiani, e che lui la smetta di fare telefomate personali ai senatori di Italia Viva per cercare di convincerli a cambiare idea. IO A TERESA CREDO !!!!!

