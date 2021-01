Visione e rivoluzione nel lavoro e nella formazione, non nel assistenzialismo

Il 2021 dovrà essere l’anno del lavoro legato agli investimenti. Altrimenti tra qualche mese il paese non ce la farà più. Di questo nella bozza di recovery di Conte non c’è traccia, e anzi la ministra Catalfo ripropone un approccio desueto e non all’altezza del tempo che viviamo.

La trasformazione verde e digitale presuppone una rivoluzione nel lavoro, nelle professioni, nella formazione in un paese come il nostro dove le competenze della forza lavoro italiana non si incontrano con i posti di lavoro nuovi e in cui c’è un grande deficit di formazione digitale.

Il Paese ha bisogno di un piano per il lavoro che abbia al centro orientamento, formazione come unicum con il lavoro, decent work: retribuzione dignitosa e qualità e salute nell’ambiente di lavoro. Inoltre lo smartworking cambierà canoni organizzativi e rapporti con l’economia delle comunità.

Nel piano del governo c’è un approccio vecchio, sbagliata l’idea di Gol (garanzia occupabilità dei lavoratori) perché punta solo ad assistere le persone e non a renderle attive, consapevoli, autonome. La “presa in carico” deresponsabilizza la persona e rende inefficace l’azione positiva e l’unico esito che determinerà, sarà agevolare la sedimentazione di bacini di lavoratori che rivendicheranno l’assistenza a vita in mancanza di un vero accompagnamento al lavoro e alla riqualificazione.

Il ritorno all’occupabilità, ribadito dalla ministro Catalfo come unico piano per il lavoro, non va bene, quella si fa per i soggetti vulnerabili, anche i percettori di ammortizzatori devono essere resi attivi. Al centro ci deve essere l’occupazione.

Abbiamo proposto come IV all’inizio della crisi con appositi emendamenti, un ammortizzatore sociale unico, così avremmo evitato lungaggini, difficoltà di lavoratori e lavoratrici e crisi aziendali.

Stupisce che la ministra Catalfo dica che non si è fatto per la burocrazia, quando è lei la ministra del lavoro e avrebbe potuto accogliere fin da marzo del 2020 una proposta di ammortizzatore sociale unico.

Inoltre dopo tutte le problematiche create dal presidente Inps e Anpal in questo annus horribilis stupisce che la titolare del dicastero riproponga Inps e Anpal come se niente fosse successo, anche a proposito di interrogazioni e proposte parlamentari di IV, ma anche di gruppi di maggioranza.

Riproporre da parte della Catalfo navigator senza che Anpal abbia un piano serio di politiche attive e non aver stabilizzato tutti i precari di Anpal servizi, depositari di esperienze e competenze, grida vendetta.

Consiglierei alla ministra in questa fase delicata del paese prudenza, idee nuove e confronto.

MA!Quando il partito di maggioranza relativa è espressione o meglio formato in larga parte da persone che non hanno mai lavorato,che sono sopravissute fino all’elezione a deputati o senatori grazie alla paghetta dei genitori o peggio alla pensione dei nonni non si puo’ umanamente pensate che abbiano visioni ed’economia del lavoro.La visione assistenziale è nel loro DNA.Suppongo che la ministra Catalfo sarà tale ancora per poco.Vedremo cosa ci porterà la Befana.

