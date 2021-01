Azzolina: i banchi monoposto hanno protetto le scuole dal Covid, ringrazio il commissario Arcuri per il risultato eccezionale.QUESTI SONO I MINISTRI CHE NON VOGLIONO ANDARE A CASA.

L’ha detto davvero.Ci sarebbe da prendervi a schiaffoni due a due finché non di tentano dispari.

Mangiapane a tradimento,stipendiati senza cervello.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina torna a difendere la scelta presa dal Governo in estate di spendere centinaia di milioni di euro per i famigerati nuovi banchi monoposto, al fine di riammodernare le scuole e garantire una distanza minima tra gli alunni, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza dopo il lockdown: “se le ricerche ci dicono che nella scuola c’è stato solo il 2 per cento dei focolai (come rivelato ieri dall’Istituto Superiore di Sanità, ndr), forse è anche merito dei nuovi banchi, oltre che delle altre misure, che hanno permesso il distanziamento”, ha detto la titolare del dicastero dell’Istruzione parlando a Rai News 24.

Il ruolo positivo dei banchi

I 2.013.656 banchi e 435.118 sedute innovative (i cosiddetti “banchi a rotelle”), che tanto clamore hanno fatto durante la scorsa estate, secondo Azzolina hanno quindi avuto un ruolo positivo anche nel mantenere il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni.

“Ringrazio il commissario Arcuri per il lavoro fatto: ottenere 2,4 milioni di banchi in pochi mesi è un risultato eccezionale“, ha detto la ministra.

