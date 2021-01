Voglio dire agli ITALIANI: capite che quando uno difende le forme della democrazia, il rispetto della separazione dei poteri, l’attribuzione corretta delle deleghe, il rispetto delle liturgie democratiche non sta perdendo tempo. Sta facendo POLITICA contro il POPULISMO. Salvare la democrazia richiede piccoli sforzi quotidiani ed è un esercizio nobile: ma riguarda tutti. Non riducete mai la democrazia a un reality show. Matteo Renzi

CRISI AL BUIO?

Definire quella che si sta svolgendo sotto gli occhi di tutti una “crisi al buio” è una mistificazione della realtà.

Che vuol dire “crisi al buio”? Nel nostro sistema costituzionale non è previsto, come in Germania, l’istituto della sfiducia costruttiva e tutte le crisi di governo precedenti possono essere definite “al buio”.

Anche il fatto che prima dell’apertura formale della crisi ci si affanni a ripetere che, al di fuori di quella attuale, non sarebbe politicamente corretto rabberciare una nuova maggioranza e l’unico sbocco sarebbero le elezioni anticipate, è un’arma spuntata di pressione mediatica, contraddetta dal fatto che, con altrettanto affanno, proprio chi sostiene questa tesi è, da settimane, in cerca di sei senatori per sostituire quelli di Italia Viva.

Ma la ragione politica vera che fa pendere l’ago della bilancia per la prosecuzione della Legislatura anche dopo una caduta del governo Conte, è che all’interno stesso del PD e del M5S si è fatta strada l’idea che l’attuale PdC non sia in grado di gestire la complessa fase che, tra campagna vaccinale e gestione delle risorse europee, può determinare la ripresa economica o il definitivo declino del Paese. Senza possibilità di appello. Questo al di là del non gradimento di 300 parlamentari attuali di rischiare il seggio.

Quindi, qualora la crisi si aprisse formalmente, assisteremmo alla fioritura di possibilità alternative assai presenti già oggi nei ragionamenti riservati dei leader dei due maggiori partiti di governo, anche se dissimulate nelle loro dichiarazioni ufficiali. Così ormai ripetono i cronisti più informati.

Perché? Perché, al di là del teatrino dei media compiacenti, a beneficio di un pubblico di bocca buona, nessuno è stato in grado di smentire nel merito le critiche puntuali di Renzi alla linea e ai metodi di governo di Conte. E ancor più nessuno ha potuto contestare, nel merito, le proposte di correzione presentate pubblicamente e alla luce del sole, da Italia Viva. Un vero e proprio programma di governo, nuovo nei contenuti e negli strumenti attuativi proposti. Avrebbe potuto essere correttivo, Conte lo sta facendo diventare alternativo.

Non c’è nessun buio, dunque. Semmai c’è una disabitudine a giocare a carte scoperte, come sta facendo Renzi da sette mesi – in modo sempre più stringente – in Parlamento e davanti al Paese.

In luglio ha chiesto un lavoro comune sul Recovery. Inascoltato, ha insistito per tutto l’autunno difronte all’inerzia, furbesca e manovriera, di Conte. Infine ha dovuto reagire con un contropiano, dettagliato e pubblico, per tentare di evitare una china disastrosa e un affronto alle Istituzioni. Tutti sanno che sono quelle le cose da fare e che il PdC, con la sua resistenza irragionevole, è diventato un ostacolo a che l’Italia possa decollare come è indispensabile fare subito.

La carta del Renzi parolaio bugiardo, in cerca di visibilità e poltrone, si scontra con una realtà opposta e bene illuminata per chi voglia vederla. E molti in maggioranza sperano che Renzi vada avanti, mettendoci la lucidità e il coraggio che a loro manca. Dopo correranno tutti a salvare la patria.

Ci sono rischi? Certo che ci sono, visto il punto di logoramento della crisi economica e sanitaria che incombe sulla giostra delle indecisioni e della dissipazione di risorse che gira a palazzo Chigi e che va fermata.

E’ questo il rischio principale che va evitato all’Italia, non quello legato al destino politico personale di questo o quel personaggino. La luce infondo al tunnel si vede se si va avanti.

