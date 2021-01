IO: Spero si passi senza remore dalle parole ai fatti per iniziare finalmente una nuova era di competenza e buon governo.

“Grande irritazione” in Italia Viva dopo le dichiarazioni del vicesegretario Pd Andrea Orlando che stamani ad Omnibus ha confermato di aver partecipato ieri ad una riunione col Ministro Gualtieri sul nuovo testo del Recovery Plan. “Queste dichiarazioni – si apprende da fonti di Italia Viva – parrebbero confermare quello che lo stesso partito di Matteo Renzi ha più volte stigmatizzato: una maggioranza nella maggioranza”. A quanto si apprende la Ministra Bellanova si sarebbe detta “sconcertata e irritata per un metodo molto poco istituzionale e per nulla teso a quella pari dignità politica più volte sollecitata. Ancor più sconcertata da voci abilmente diffuse di una convocazione di Italia Viva alla riunione di ieri, convocazione mai arrivata”.

Conte doveva dare delle risposte entro il 6/1 , oggi ne abbiamo sette e a me non risulta che abbia onorato il suo impegno . Non resta che mandargli un ultimo avviso di sfratto.

Sono certo che Matteo Renzi e tutta #ItaliaViva saprà prendere la decisione migliore per il paese ma è chiaro, se confermato, che anche se rivisto e migliorato il #RecoveryPlan non potrà essere portato avanti e sviluppato con questo #PdConteballe e questa composizione di #governo è indubbia la necessità di un gruppo di ministri e un pdc competente e che unisce

POI! C’è poco da commentare…esistono ancora esseri umani che nel PD5…credono che il nemico da abbattere siano gli elettori democratici guidati da Renzi…quelli che fanno finta di non capire che stanno preparando il terreno ai conservatori..

Si tratta evidentemente di provocazioni. Dimostrano l’intenzione di far saltare i nervi, quindi vogliono che IV ribalti il tavolo assumendosene la responsabilità. Basta Matteo! Non ti fare coinvolgere in situazioni che saranno di ripiego. Non è che con un ministro in più cambieranno le cose. Allora sì che diranno che il tuo obbiettivo era una poltrona. Non passeranno verso l’opinione pubblica i risultati che otterrai sul Ricoveri, passerà SOLO la poltrona in più.Basta!

Spero si passi senza remore dalle parole ai fatti per iniziare finalmente una nuova era di competenza e buon governo.L’unica strada è lasciare questa maggioranza. Sono ignobili.L’unica strada è lasciare questa maggioranza. Sono ignobili

Orlando sempre più traditore!Stacca la spina a questa gentaglia….Mattarella penserà al da farsi! Se in America, in questo momento, c’è un bifolco che incita l’assalto alla democrazia, in Italia ce ne sono almeno quattro.

