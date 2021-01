Se mai Matteo Renzi avesse nutrito qualche dubbio sul da farsi, la lettura di Repubblica di D’Alema e il monologo su RAI1 di Travaglio , glielo ha definitivamente tolto. Per i cultori della politica come arte resta, in queste ore, l’interrogativo se dalla parte del più numeroso gruppo parlamentare ci sia qualcuno con il numero sufficiente di neuroni necessari a capire che, se si vogliono liberare dalla scomoda posizione di pedine manovrate da altri, gli converrebbe salire sul Colle e proporre Draghi..

ECCO, CI SIAMO!

Ecco venire fuori l’eminenza nascosta: D’Alema.

NON è in pericolo la caduta di Conte, ma quella di D’Alema con i suoi numerosi uomini.

Al Mef ha messo GUALTIERI,

Alle Politiche Europee, AMENDOLA,

Rapporti con le Regioni, BOCCIA,

Commissario di tutto, ARCURI,

Vice Commissario di tutto, MASSIMO PAOLUCCI,

ANDREA ROMANO ammette che “c’è un legame tra il premier e MASSIMO”,

ANTONIO BARGONE racconta “che ogni tanto gli chiedono consigli”, Un altro gruppo di dalemiani era pronto a entrare con la TASK FORCE.

TUTTI DALEMIANI DI FERRO!

Vi ricordate il Conte 1 che per aprire bocca doveva chiedere a Di Maio e Salvini?

Con il Conte 2 sembra disinvolto anche sulla strategia politica.

Conte dove andrebbe da solo, senza D’Alema e il suo caminetto?

Riflettiamo: D’Alema, quale beneficio ha portato per l’Italia, OGGI, IERI O AVANTIERI?

ITALIANI ECCO, CI SIAMO! E GLI AVETE SELTI VOI. ultima modifica: da

