Non si può restare indifferenti al degrado dell’informazione pubblica.

È partita la controffensiva mediatica di Casalino, da pochi minuti Conte ha pubblicato un post mieloso su Fb, prima Travaglio ha fatto questo vergognoso monologo. Renzi deve andare fino in fondo. Assolutamente.

Spero i che i legali di Italia Viva e di Renzi ravvisino nel vergognoso sproloquio di costui gli estremi per una denuncia di diffamazione e calunnia, ancor più grave perché trasmessa su una rete pubblica. Che i legali di Italia Viva ravvisino nell’atteggiamento della conduzione del programma gli estremi di una qualche omissione di atti di ufficio per non aver interrotto la trasmissione e cacciato l’esaltato.

Monologo di Travaglio a Rai1 a “Oggi è un altro giorno”: senza contraddittorio parla di Renzi e Italia Viva come ricattatori, partito che chiede il pizzo, fa racket. È servizio pubblico pagato da tutti o la tv del Fatto quotidiano? Si può offendere e calunniare un partito nella tv pubblica nel silenzio di chi conduce? Imbarazzante inadeguatezza giornalistica, ci dicano se per responsabilità della conduttrice, della redazione, della rete o di chi altro.

Travaglio è ormai ufficialmente uno dei portavoce di Conte, basta leggere con quale faziosità difenda Conte sempre e comunque, insultando sul suo giornale chi osi mettere in discussione chi siede oggi a Palazzo Chigi. Travaglio è di fatto un esponente politico, quindi se va in tv a fare il tifoso del premier deve esserci contraddittorio come per gli altri esponenti politici, il pluralismo va rispettato.

Il direttore del Fatto è stato pagato per questa ospitata, come accade a La7 dove risulta avere un contratto? C’è di che preoccuparsi..

Avete visto ….questa ( normalmente non fa parlare nessuno di fronte a questo squallido personaggio la cui espressione faceva leggere il gusto con cui diceva tutte le cattiverie che da quel pulpito gli e consentito dire addirittura che c e una stampa che inventa fake news in favore d itslia viva ….con quale coraggio parla uno che ha inventato tutto e di più per contrastare Renzi oggi era ancora più motivato Conte ha dato la garanzia per dare un contributo di 2,5 milioni di eu al fatto quotidiano……devo dire che la conduttrice anche se muta è apparsa non poco imbarazzata …..le presenti artiste si sono sperticate nel salutare il ” giornalista” pregandolo ( chissà perché proprio a lui ) di fare qualcosa per quelli come loro a quel punto è stato ricordato anche il loro progetto ……il tutto oltre che scandaloso è stato veramente vomitevole ……usciamo da questa situazione e veramente un regime mascherato da (bonismo ) nel senso che si avvale di bonus anziché di buon governo…..Basta con questi giornalisti , che ospitano persone come Travaglio e lo lasciano parlare a ruota libera , offendendo a più non posso in una TV pubblica, dove tutti paghiamo il canone, un senatore della Repibblica e un partito politico. VERGOGNA.

Pensiero unico da un servizio pubblico !! Non ci lasceranno piu’ votare..vale per tutti anche per chi appprezza il loro tam-tam.

