Quando ieri notte scrivevo che Trump era finito, forse non sbagliavo.

Penso che durante il discorso di ieri pomeriggio, che ho seguito interamente, dove Trump ha lanciato minaccie e incitato aperamente la folla alla rivolta, Trump si sia scavato la fossa con le sue parole. Se verrà applicato il venticinquesimo emendamento della Costituzione, come è stato richiesto, Trump verrà rimosso prima del 20 gennaio per instabilità mentale. Cosa che non renderà possibile la sua tanto agognata ricandidatura nel 2024.

Intanto: “Stephanie Grisham, ex direttrice della comunicazione della Casa Bianca ed attuale capo dello staff della first lady Melania Trump, si è dimessa. Lo ha detto alla Cnn una fonte della Casa Bianca, precisando che la sua decisione è legata alle proteste violente di oggi a Washington”.

La compostezza costituzionale, deve cancellare scapigliatura “rivoluzionaria” che essendo la Costituzione Americana nata da una Rivoluzione inevitabilmente la rende inevitabilmente sovverte la cultura di un Paese, che si vantava di costituire, il faro della Democrazia.

Tale immagine risulta insozzata e crepata.

A Biden, il non facile compito di restaurala , e sul piano interno di ricostruire, l’unità degli Stati Uniti, un compito, ripeto non certo facile, ma se c’è qualcuno che ha l’esperienza e la capacità per riuscirci è proprio, il prossimo Presidente!

