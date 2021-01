CONTIAMOCI: Conte vuol fare la conta, ma se poi i conti non tornano?

Lo appoggia il Conte Max, l’infanticida, colui che stronca sul nascere uomini e idee, dice che qualche senatore in giro si trova e che a ricomporre la crisi ci pensa Bettini.

Ovvero, un tesserato di un altro partito indica ai dem chi dovrà condurre il gioco. Facendo fuori, in un centilitro di inchiostro, segretario, presidente e direzione tutta.

E i democratici zitti, nessuno accenna a un lamento, a un distinguo. Gente dalla schiena dritta, mica cazzi!

Chi è curioso, come me, si domanda quanti voti ammucchierebbe il carrello di sigle di sinistra, leuniani & co. Perché sono così convinto che loro al 3% non c’arrivano manco coi brogli, manco se stampano le schede con la x già inchiostrata?

In realtà sono talmente inconsistenti che a Speranza non l’avevano consultato manco per il RP, gli avevano buttato là due briciole… fattele bastare. È solo il titolare del dicastero che gestisce la Sanità. Beh, scusate, duro fatica a chiamarlo ministro.

Ma quanto vale il PD? Quanto Franceschini e Orlando, che minacciano le elezioni a ogni pie’ sospinto? I sondaggi della Bianca (non mi viene più di chiamarla per cognome, mi pare uno sfregio), quelli fatti tra i suoi amici di salotto, lo danno al 24/25%, a un soffio dalla Lega. Altri lo scaraventano al 18/19.

Cioè, dove cazzo vanno co sti numeri?

E quanto valgono i 5s, il movimento pre trumpiano delle scie kimike, no vax, no Mes, no tutto, che dava delle pompinare alle donne del PD e votava contro il RP in Europa? Voi credete davvero che stia al 15% come minacciano i sondaggisti? Cioè, mi volete far credere che ci sia ancora un italiano e mezzo su dieci che pensa di votare quella roba? Ma non fatemi ridere!

Pensate vi salvi un Conte della provvidenza col suo partito di suffragette dal cuore spezzato e gli occhioni a cuoricino puntellato da un battaglione di responsabili (ma de che!) allo sbando?

Credete che i milioni di cassintegrati al 40% dello stipendio da un anno vi voterà? Immaginate di recuperare i voti delle 500.000 partite Iva che hanno chiuso nel 2020 per una folle gestione dell’emergenza che ha visto una babele di professoroni che si prendevano a calci sugli stinchi e una messe di consulenti non consultati? I tre milioni e spiccioli di donne e uomini che sono piombati nella povertà vi ringrazieranno? E le centinaia di migliaia di commercianti andati fuori di testa per i vostri “organizzati-apri-chiudi-indebitati” e su cui stai per far piovere 50 milioni di cartelle esattoriali? Voteranno per te i sanitari che hai gettato nella mischia senza alcuna protezione e organizzazione?

Sono curioso di vedere anche come si organizzerà l’alternativa a quell’incommentabile matrimonio combinato Pd-M5s-Conte. Che faranno i riformatori del PD, i carabinieri della barzelletta che volevano insegnare a parlare ai pesci? I Gori, i Bonaccini, i Marcucci… boccheggeranno? E le donne della sinistra, si faranno amichette le Lezzi e le Taverna?

Che farà il movimento liberale, radicale e progressista? Continueranno queste guerricciole tra galletti lunatici o i Calenda, i Renzi, le Bonino, i Bentivogli proveranno a creare un soggetto aggregato che produca una speranza di riformismo in questo Paese?

La destra vince a mani basse perché tu non hai un cazzo di progetto. Manco un sognetto di futuro, ti tieni in vita sulle paure dell’altro ma non hai una prospettiva che sia una.

L’unica politica messa in campo è quella delle caramelle ai bambini, per farli smettere di piangere, per mostrarti padre buono, ma con questi mezzucci gli stai togliendo il futuro, li stai riempiendo di debiti che sai non riusciranno a ripagare manco se campassero 200 anni e il Paese sarà di nuovo terra di conquista. Il tuo immobilismo sta garantendo il futuro di razziatori stranieri, che faranno incetta dei nostri gioielli, si mangeranno le leccornie e lasceranno gli scarti alla malavita.

Non riesci a vedere questo futuro? Eppure non serve la palla di cristallo.

Il contiamoci del titolo può avere due significati: uno, di prima evidenza, legato a una conta numerica (vediamo quanti siamo); un secondo, messaggero di speranza (confidiamo nelle tue idee, ci contiamo).

La differenza tra la buona politica e quella acchiappina sta tutta qui.

