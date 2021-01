La macchina dell’odio al servizio di Trump e del network sovranista ha le ore contate.

Dopo Twitter anche Facebook e Instagram hanno deciso di bloccare a tempo indeterminato e almeno fino al termine della transizione dei poteri il profilo di Donald Trump per istigazione alla violenza.

In un lungo post, Mark Zuckerberg ha spiegato le ragioni di questa sacrosanta decisione:

“Gli eventi scioccanti delle ultime 24 ore dimostrano chiaramente che il presidente Donald Trump intende utilizzare il suo tempo rimanente in carica per minare la transizione pacifica e legale del potere al suo successore eletto, Joe Biden.

La sua decisione di utilizzare la piattaforma per condonare piuttosto che condannare le azioni dei suoi sostenitori al Campidoglio ha giustamente disturbato le persone negli Stati Uniti ed in tutto il mondo. Abbiamo rimosso queste dichiarazioni ieri perché ritenevamo che il loro effetto – e probabilmente il loro intento – sarebbe stato quello di provocare ulteriore violenza. (…)

Negli ultimi anni, abbiamo consentito al presidente Trump di utilizzare la nostra piattaforma in modo coerente con le nostre regole, a volte rimuovendo contenuti o etichettando i suoi post quando violano le nostre politiche.

Lo abbiamo fatto perché crediamo che il pubblico abbia diritto al più ampio accesso possibile ai discorsi politici, anche ai discorsi controversi. Ma il contesto attuale è ora fondamentalmente diverso, e implica l’uso della nostra piattaforma per incitare un’insurrezione violenta contro un governo democraticamente eletto.

Riteniamo che i rischi di consentire al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi.

Pertanto, abbiamo deciso di estendere a tempo indeterminato il blocco che abbiamo posto sui suoi account Facebook e Instagram, per almeno le prossime due settimane fino al completamento della transizione pacifica del potere.”

La parabola del peggiore Presidente della storia americana sta finendo nel modo più ignobile. Scaricato da tutti i suoi ex sostenitori molti dei quali adesso invocano l’applicazione del 25esimo emendamento (rimozione del Presidente), condannato dalle cancellerie di mezzo mondo e addirittura censurato dai social perché rappresenta un rischio per la democrazia.

Staremo a vedere se la giustizia farà il suo corso nei confronti dell’uomo che messo a repentaglio la tenuta democratica del più potente Paese del mondo. Una cosa è certa: la storia lo ha già condannato.

PS: Applicate le stesse regole.nei confronti delle.Fak NEWS e altrettanto a PENNIVENDOLI è GIORNALI che seminano odio .Fb istagram e Twitter sono invase da gente senza scrupolo e prima o poi qualcosa succederà se non ci date un TAGLIO.Ma non chi esprme il proppio pensiero domocraticamente coretto,cioè democratico,senza ODDIO E ISTIGAZIONE,CHE FACEBOOK NON CI PENSA DUE VOLTE A BLOCCARE ,PERCHE COME DETTO AL INZIO DEL POST NON CONDIVIDE IL VOSTRO PUNTO DI VISTA, I PUNTI DI VISTA NON SONO Fak NEWS

Bisogna fare in modo che chi ingiuria e diffama non sia più in grado di nuocere. I giornalisti condannati per diffamazione debbono essere radiati dall’ordine, altro che ospiti perenni in tv e dirigere giornali. Una legge Severino per i giornalisti. Se nessun politico ha il coraggio di mettersi contro la vera casta dei giornalisti si potrebbe fare una proposta di legge popolare.

Dopo Twitter anche Facebook e Instagram hanno deciso di bloccare a tempo indeterminato e almeno fino al termine della transizione dei poteri il profilo di Donald Trump per istigazione alla violenza. Il bello e che invece a bloccare gente normale,come me! a bloccarle non ci pensano due volte,e solo perche esprimo il mio punto di vista,senza oddio o istigazione, ma che non coincide con il loro punto di vista,e anche questo non e democratico. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo