Gente e Innutile negare l’evidenza è vero o non è vero.

E’ vero o non è vero che grazie ai governi Renzi-Gentiloni non si pagano più l’IMU e la TASI sulla prima casa?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sulle unioni civili?

E’ vero o non è vero che c’è il bonus cultura per chi ha meno di 18 anni?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sul biotestamento?

E’ vero o non è vero che ci sono gli 80 euro in più al mese in busta paga per 10 milioni di italiani?

E’ vero o non è vero che c’è stata la riduzione dell’Ires dal 27,50% al 24% ? E’ vero o non è vero che c’è stata l’eliminazione dell’IMU agricola? E’ vero o non è vero che c’è stata la riduzione del canone RAI da 113 euro a 90 euro e gli over 75 anni che hanno un reddito inferiore agli 8000 euro non lo pagano più?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sul dopo di noi?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sul caporalato?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sull’omicidio stradale?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sull’autismo?

E’ vero o non è vero che c’è stato il record nel recupero dell’evasione fiscale? E’ vero o non è vero che c’è il divieto di dimissioni in bianco?

E’ vero o non è vero che c’è il bonus bebè di 960 euro all’anno per 3 anni?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sugli ecoreati?

E’ vero o non è vero che c’è la legge contro la corruzione?

E’ vero o non è vero che c’è stata la cancellazione di Equitalia con facilitazione sul pagamento delle cartelle esattoriali?

E’ vero o non è vero che c’è la legge contro gli sprechi alimentari?

E’ vero o non è vero che c’è la legge sul cyber bullismo?

E’ vero o non è vero che c’è la quattordicesima per i pensionati con reddito massimo di 13.049,14 euro ? E’ vero o non è vero che c’è il tetto degli stipendi a 240 mila euro per tutti manager e funzionari statali?

E’ vero o non è vero che c’è il reato di falso in bilancio?

E’ vero o non è vero che c’è stato l’aumento dell’occupazione : più di un milione di occupati di cui il 53% a tempo indeterminato? E’ vero o non è vero che c’è il REI Reddito di inclusione?

Per quanto riguarda, invece, il governo targato Pagliacci a 5 Stelle e Lega Ladrona:

E’ vero o non è vero che il M5S, prima delle elezioni, aveva promesso la chiusura dell’ILVA? E’ vero o non è vero che il M5S, prima delle elezioni, aveva dichiarato di bloccare il TAP? E’ vero o non è vero che il M5S, prima delle elezioni, era contro i condoni edilizi? E’ vero o non è vero che il M5S, prima delle elezioni, era contro i condoni fiscali? E’ vero o non è vero che il M5S, prima delle elezioni, era contro gli F35? E’ vero o non è vero che il M5S, prima delle elezioni, aveva promesso 780 euro di reddito di cittadinanza per tutti? E’ vero o non è vero che il M5S ha fatto un contratto di governo con Lega Ladrona che prometteva l’eliminazione della legge Fornero, la Flat Tax al 15% per tutti, il rimpatrio immediato di 600 mila immigrati clandestini, l’eliminazione delle accise sui carburanti? Mi fermo qui ma potrei proseguire! Di tutte queste promesse ed impegni mi sapete dire, per favore, quali sono stati mantenuti? Grazie!!!

È vero o no! , E allora di cià mo lo però che anche la vicenda dal lato di chi ha o pensava “di subire” le grandi riforme e leggi varare da governo Renzi e dal governo Gentiloni, e ci spieghino il perché degli attacchi forsennati e continui contro Matteo Renzi: lo sapete il perché! ha toccato troppi interessi ma soprattutto troppi piccoli e grandi privilegi e rendite parassitarie.Voleva cancellare le inutili province… voleva togliere alle regioni competenze mal gestite e che creavano contenzioso con lo Stato… voleva introdurre la meritocrazia e l’efficienza a scuola e nel pubblico… aveva tagliato le ferie e inserita la responsabilita’ civile dei magistrati… messo il tetto di 240.000 € agli stipendi dei funzionari pubblici inclusi i direttori Rai che gliel’hanno fatta pagare con una informazione faziosa in aggiunta a quella ultrafaziosa di Grullo-Mediaset-La7 etc…fatto pagare il canone a 5 milioni di evasori..recuperato 1 miliardo ai Riva evaso ed esportato illegalmente in Svizzera creando panico tra molti, inclusi i proprietari dei media…voluto fortemente la Commissione Banche…subito stoppata perche’ avrebbe evidenziato decenni di PRIVATIZZAZIONE di utili e PUBBLICIZZAZIONE di perdite di tanti “grandi industriali”che sino a Monti sedevano nei CdA delle Banche..dimezzati i permessi sindacali… realizzata la dichiarazione dei redditi precompilata facendo perdere 20 milioni ai CAF…realizzata la fatturazione elettronica che ha fruttato 4 miliardi in piu, etc..E tutti insieme questi “toccati” gliel’hanno fatta pagare col no al referendum costituzionale e confermando che l’Italia e’ un paese pieno di percettori di piccoli e grandi privilegi a cui nessuno vuole rinunciare … pur criticando i privilegi degli altri. Fino a quando non passeranno tutti questi mal di pancia, sarà dura. Ma noi terremo duro, Matteo Renzi terrà duro..

