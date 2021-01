Governo: Renzi, ‘la palla è nel campo di Conte” Ma se è sperpero, meglio andare all’opposizione’ Mes: Renzi, ‘condizione per intesa? Mi deve dire perché dice no’

“La palla è nel campo del presidente del Consiglio. Conte ha detto andremo in Senato e sfideremo Iv. Bene, noi siamo diversi dagli altri, non ci interessano poltrone e sgabelli”.

“Io non sarò mai complice dello sperpero di denaro pubblico. Più volentieri ci dimettiamo dal governo e andiamo all’opposizione”.

“Il Mes è la conditio sine qua non per l’intesa? Mi deve dire perché no, mi deve spiegare perché dire no questi denari così importanti”. Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post.

Voglio dire al ITALIA capite che quando uno difende le forme della democrazia, il rispetto della separazione dei poteri, l’attribuzione corretta delle deleghe, il rispetto delle liturgie democratiche non sta perdendo tempo. Sta facendo POLITICA contro il POPULISMO. Salvare la democrazia richiede piccoli sforzi quotidiani ed è un esercizio nobile: ma riguarda tutti. Non riducete mai la democrazia a un reality show. Mi riferisco: A tutti quelli nascosti sotto al tavolo mentre io faccio l’ariete e Renzi apre il varco.E questi sarebbero i politici con la P maiuscola???Anche No!!! Vi ricordo che se non sollevavo noi di ITALIA VIVA i problemi di quelle pagine scritte da Casalino, in poche ore di lettura , nessuno si è mosso o letto pur di salvarsi la poltrona.Matteo Renzi.

PS: Senza nessuna polemica dico che è l’unico che ci mette la faccia, a torto o a ragione, sta dicendo cose che nessuno dice. Se certe cose giustamente non si affrontano subito c’è le ritroviamo tutte e le pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti. Non so perché nessun altro ne parli.

Governo: Renzi, 'la palla è nel campo di Conte' e lui che deve decidere cosa vuol fare del ITALIA.

