Tradotto vuol dire che se ci dovesse essere un Conte ter o un rimpasto,piuttosto che le elezioni i fratellini di Giorgia marciano sul parlamento come ai vecchi tempi. Anche se poi ha minimizzato, anche lei si è avvalsa dei servizi di Steve Bannon, stratega di Trump e gran fabbricatore di notizie false e tanto odio sui social, ammantati di un alone di radical-cristianesimo. Attenti a queste persone, sono un vero pericolo!!!!

Lei è quella che un anno fa, in missione in America per Trump, disse: «È la ricetta che vogliamo portare in Italia». La ricetta di Trump.

Lei è quella che ieri, di fronte alle spaventose immagini dell’attacco eversivo al cuore della democrazia americana, con un unico mandante incendiario, Donald Trump, ha scritto, come se il suo idolo non avesse alcuna responsabilità, queste parole vuote: «Seguo con grande attenzione e apprensione quanto sta accadendo negli Stati Uniti, mi auguro che le violenze cessino subito come chiesto dal Presidente Trump».

Lei è Giorgia, donna, madre, cristiana, italiana, ma se Trump la chiama all’occorrenza può diventare anche sciamano assalitore di parlamenti, a Washington e a Roma, a Capitol Hill come a Palazzo Madama, Montecitorio o al Quirinale. Del resto adora la sua ricetta.

Grazie Giorgia ma facciamo a meno della vostra ricetta. A te farà anche piacere ma è veleno per la democrazia.

La destra fascista mette in pericolo la democrazia è la ranocchia fascista è il cazaro verde che parlano prima italiani sono figli di trump seminando odio arriva anche in Italia grazie a là ranocchia fascista è il cazaro verde. E quelli che si bevono le sue cazzate continuano a crederle!!! Hanno i neuroni scaduti.È preoccupante che tanti Italiani sui social difendano Trump e le violenze di Washington, credendo alle balle sulle elezioni truccate. Stiamo subendo le conseguenze della politica di chi mette da parte la verità per il proprio tornaconto.E innutile l’ ITALIA e fascista, questo e il grisso problema ITALICO. Non ne hanno avuto abbastanza,o non vogliono ricordare il famigerato centennio.FASCISTA.

Lei è quella che un anno fa, in missione in America per Trump, disse: «È la ricetta che vogliamo portare in Italia».Complimenti Agli intelligentoni che la votano, il suo partito è pure in crescita!!!!

