L’endorsement di D’Alema a favore di Conte, sembra più un necrologio che un complimento. Il personaggio politico, tra i più detestati nel paese, ha ritenuto di spingere il PdC allo scontro finale. Se nel 2014 lo stesso concetto lo avesse applicato a Renzi, le cose sarebbero andate in modo molto diverso. Per noi va bene così, non auguro la mala sorte al PD, ma se lascerà libero Giuseppi di intrupparsi con i vari Scilipoti, tanti dei suoi elettori non gradiranno la mossa e rivolgeranno la loro attenzione altrove. A differenza di Zinga, che ha deciso di aspettare, il leader maximo spinge il PdC sull’orlo del baratro, dal quale sarà difficile tornare indietro. È tanto l’odio che alberga nella sua mente, che ha suggerito la mossa meno proficua, mettendosi sullo stesso piano dei killers del Fatto Quotidiano. Conte non avrà scampo, se al Senato pensa di replicare lo scontro con Salvini, si sbaglia di grosso. Renzi lo farà a pezzettini, la sua esperienza, le capacità, diciamo pure la sua scaltrezza, non concedernno scampo all’avvocaticchio fortunato, che si illude di essere uno statista con i sondaggi farlocchi. Nel mondo reale la percezione che hanno i cittadini è molto diversa, per usare un eufemismo, sono incazzati neri. Più o meno i dati sono questi: 2,56 milioni di persone ammalate e 75.332 decedute, fanno 2,63 milioni di nuclei familiari colpiti dalla pandemia. Sino ad oggi sono quasi 8 milioni gli italiani che hanno visto i loro congiunti, ammalarsi, soffrire e a volte morire. Quanti di loro saranno contenti della gestione dell’emergenza sanitaria? Quanti avevano bisogno del vaccino antinfluenzale e non l’hanno avuto? E chi si aspettava una colossale vaccinazione di massa e vede questo miraggio svanire, cosa penserà di Conte? E ancora ristoratori, pizzaioli, albergatori, commercianti, artigiani, baristi e tanti altri, saranno contenti di plaudire il nuovo partito del PdC? È ragionevole dubitare, al contrario è irragionevole pensare che, “il forte riferimento di tutte le forze progressiste”, possa ancora tornare alla guida del Paese.

