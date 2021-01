Bersani: “Non è che Renzi sia Mandrake…”

Il presidente di Articolo uno Mdp-Leu: vuole una crisi per tornare al centro senza più Conte?

“Non è che Renzi sia Mandrake. Adesso noi possiamo chiedere a Renzi, e agli araldi e alle aralde di Renzi, di non far torto all’intelligenza degli italiani… Si vuole una crisi cosicché Renzi possa prendere centralità, possa essere il demiurgo di nuovi percorsi che vedono alla fine la testa di Conte. Questo è il punto”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, presidente di Articolo Uno Mdp-Leu, ad Agorà Rai Tre.

“Io non ho aggettivi per qualificare un’operazione del genere (sempre parlando dei Renzi ndr) mentre abbiamo centinaia di morti di pandemia e migliaia di feriti gravi in economia. Non ho aggettivi”, ha aggiunto Bersani. “Renzi è un dato del paesaggio. Fa le cose che fece con Letta. Non è una novità”. “La polemica è cominciata che” il Recovery plan “ancora era una bozza. Questa se è crisi verrà ricordata come la crisi della bozza. Non era neanche andata in Consiglio dei ministri”, ha concluso Bersani.

Ma Bersani è in grado di partorire frasi di senso compiuto senza dover parlare per similitudini, metafore, modi di dire, etc? Chi usa frasi stereotipate ha carenza di contenuti

Ma le ” vacche nere in fondo al corridoio” i ” tacchini sopra il tetto”…li vede ancora o sono sparite? Una domanda al vecchio “compagno “: a quando la panchina al parco? A parte le famose ” lenzuolate” da Ministro ,in più di 50 anni che ha fatto? Boh!!!! l’unico argomento che ha bersani per sostenere il conte 2 è picchiare sui morti. Renze non sarà mandrake, ma bersani un po’ avvoltoio lo è di sicuro.

Ma poi il suo argomento si ribalta in 5 secondi netti: se renzie è irresponsabile a volere la crisi in queste condizioni, che dire di lor signori che minacciano le urne in queste stesse condizioni?

Vedi bene che ci vorrebbe un po’ di cautela prima di metteresi a distribuire “patenti di mandrake” a destra e manca… specie per uno che è uscito come è uscito dalla diretta streaming con creamy.

Ma le " vacche nere in fondo al corridoio" i " tacchini sopra il tetto"…li vede ancora o sono sparite?

