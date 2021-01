Tanto lavoro ,tante importanti realizzazioni non gli vengono riconosciuti,anzi viene criticato , offeso e denunciato per colpe non commesse.E’ umano ,è normale chiedersi perché? Assolto insieme al padre,anch’egli denunciato , non c’è che una risposta a questa domanda:ha toccato privilegi di diverse categorie e c’è inoltre chi lo contrasta per totale ignoranza.Da non dimenticare giornalisti e i giornalai che lo contrastano per ubbi dire ai loro padroni.Verra’ un tempo però in cui saranno riconosciuti i suoi valori ,la sua preparazione, la sua onestà perché siamo in molti che lo stimiamo e tanti giorno dopo giorno si uniscono a noi.VINCEREMO.

MATTEO RENZI.

L’ uomo che tentò di cambiare l”Italia e si e’ trovato contro tutti coloro che non l’ hanno voluta rinnovare per conservare i loro privilegi e le loro rendite di posizione :

– Dai magistrati che volevano continuare ad andare in pensione a 75 anni (vedi l’ ex Procuratore generale antimafia Francesco Robeti e Piercamillo Davigo .

ex membro togato del Consiglio superiore della magistratura) ) volevano continuare ad andare in ferie 45 giorni all’ anno, ai 6 milioni di evasori che non avevano mai pagato il canone tv .

– Dai ” padroncini ” ( e mafie collegate ) colpiti dalla Trasformazione del Caporalato in reato penale ai dinosauri del pd che non si rassegnavano a perdere l’ antico potere che ha sempre bloccato lo sviluppo del paese , ai consiglieri regionali ( e relative famiglie ) a cui sarebbe stato dimezzato lo stipendio.

– Dai consiglieri provinciali ( e relative famiglie ) che sarebbero scomparsi con l’ abolizione delle province , ai potenziali 300 senatori (e relative famiglie) che con il sistema unicamerale avrebbero perso 150.000 euro cadauno all’ anno.

– Dalle centinaia e centinaia di avvocati ( e relative famiglie ) diventati ricchissimi lucrando sugli internabili contenziosi stato regione nati nel 2001 con l’ introduzione della legislazione concorrente tramite il famigerato art. V della costituzione made Lega / D’ Alema ai sindacalisti consiglieri

dell ‘ inutile CNEL.

– L ‘ uomo che non avrebbe potuto varare senza

l’ accordo con Berlusconi la riforma costituzionale che prevedeva tutti i provvedimenti appena citati perche’ la costituzione richiede per farlo il voto dei 2/3 dei parlamentari e solo Berlusconi era d’ accordo (ma quando questi , con D’ Alema , voleva Amato Presidente della Repubblica lo ha mandato a quel paese e ci ha regalato Mattarella )

L’ uomo che prese il governo del paese ai limiti del fallimento e lo riportò in carreggiata con il Pil a + 1,6 % e lo spread a 100,tanto per limitarsi solo a due numeri .

L’ uomo che ha realizzò una mai vista redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori meno pagati , attraverso l’aumento di 960 all’anno degli stipendi mensili fino a 1.500 euro.

L’ uomo che costituì un’ apposita Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC ) affidandola ad un magistrato al di sopra di ogni sospetto come Cantone e varato un rigoroso codice degli appalti .

L’ uomo che non tradì Letta , rimosso non da lui ma dalla Direzione del PD e da Napolitano perche’ non ritenuto all’ altezza della gravita’ di quel terribile momento.

L ‘ uomo che detiene il piu’ basso record mondiale di”non mantenimento della parola ” ( una sola volta quando disse che si sarebbe ritirato dalla politica se al referendum avesse vinto il NO , classico e banale artifizio retorico da sempre e da tutti utilizzato per drammatizzare gli effetti delll’ eventuale vittoria dell’ avversario :” si me lasci m’ acciro ” e’ da sempre un classico , ma ben pochi hanno rispettato l ‘ impegno.

L’ uomo che si è comunque, dimesso da presidente del consiglio dopo la sconfitta al referendum .

L’ uomo del divorzio breve e delle unioni civili.

L ‘ uomo che scelse i direttori generali dei piu’ importanti musei e siti artistici nazionali fra le piu’ verificate eccellenze mondiali.

L ‘ uomo che e’ l’ unico politico italiano richiestissimo come conferenziere in tutto il mondo.

L ‘ uomo mai indagato ,ne’ rinviato a giudizio .

L’ uomo vittima della più’ devastante campagna diffamatoria mai vista nella storia della Repubblica con un agghiacciante tentativo di eversione di stato , tramite la costruzione e la falsificazione di prove ai danni del padre Tiziano.

L’ uomo non delle banche, ma dei loro dipendenti dei correntisti degli obbligazionisti ordinari , delle imprese affidatarie e dell’ intero territorio economico di riferimento .

L ‘ uomo che in ogni discorso cita la parola ” cultura”.

Ebbene quest’ uomo oggi e’ il piu’ disprezzato d ‘ Italia , evitato come la peste e considerato colpevole anche dell’ incendio dell’ antica Roma , al suo posto due ubriachi senza patente che guidano a 200 all’ ora contromano in autostrada…

