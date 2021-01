Salvare l’ITALIA come la democrazia richiede piccoli sforzi quotidiani ed è un esercizio nobile: ma riguarda tutti. Non riducete mai la democrazia a un reality show. Matteo Renzi.

Il Grillino Conte rompe il silenzio dopo la conferenza di fine anno e pubblica un post sui social per affermare:

” Abbiamo recepito le richieste della maggioranza per migliore il piano del Recovery Fund. “

Durante una riunione con Amendola PD, Provenzano PD e Gualtieri PD abbiamo messo a punto la quarta bozza del Recovery Fund.

( Ci voleva tre PD e un grillino per modificare il piano ? Cmq non ancora portato a conoscenza né di Italia Viva e né al CdM?)

Al lungo post di Conte, Matteo Renzi commenta: «Il post di Conte è un’apertura alle nostre richieste che dunque non erano così pretestuose». Ma in politica «contano i fatti, gli atti e non i post sui social.

Siamo in attesa di leggere il testo». Italia viva non arretra di un centimetro.

Cosa aspetta Conte a rispondere alle richieste scritte di Matteo Renzi?

Oppure a convocare un CdM per presentare il quarto piano?

Forse è impegnato al mercato delle vacche in Parlamento?

Grillino Conte siamo tutti in attesa di una conferenza stampa per conoscere la sua decisione. Meglio che si presenti in Parlamento come aveva minacciato.

Matteo Renzi l’aspetta.

