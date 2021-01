Se l’uomo meno popolare (Renzi) allerta i politici improvvisati

Una Regola che il caro #DAlema nel 1996 e 2014 evidentemente dimentico’ Essere piu’ pololari non significa essere piu’ competenti… Considerazione sagace. Ma è pur vero che, se veramente l’ intento dell’ intervista era quello di dare una mano a #Conte, ha ottenuto l’ effetto opposto. Insomma, il piacere della battuta sopra a tutto. #MatteoRenzi

Mal gliene colse. Parla D’Alema. Carico di rancore verso Renzi. Per dirgli che lui, il premier fiorentino, con il gradimento degli elettori ai minimi non può sloggiare il premier Conte, coperto di clamori e consensi. Virtuali. Ma pur sempre abbracci e cori di evviva. Lo dicono i sondaggi.

Se fosse vero il suo teorema, di D’Alema, dovrebbe tacciarsi pure lui. Che ha fondato un partitino e non ha preso nemmeno i voti nel suo collegio elettorale storico della Puglia. E malgrado questo continui a dissertare ed essere un impegnativo azionista dell’attuale presidente del Consiglio.

Insomma innestare il giochetto della titolarità, di chi può e chi non occuparsi di politica in base al gradimento del popolo suona male. Riecheggia un’antropologia culturale che per storia, oneri e onori non è andata mai a braccio col percorso politico di D’Alema, come per altro si conviene e come deve essere tra persone perbene, di buona volontà che conoscono il valore della politica e se ne sanno occupare al meglio.

Perché la sostanza è un’altra. Esce a fatica dal porto delle nebbie, dove la foschia a mano a mano si sta diradando. E si vedono in successione i vari scenari delle sorti del governo con maggiore chiarezza. In parole povere. Aveva ragione Renzi. C’era, c’è qualcosa che non va in questo governo. Nel premier Conte. Nel caos generato nei diversi ministeri. La qualità della squadra. E le mancate realizzazioni, dal ritardo della preparazione del Recovery al caos nella messa a punto dei provvedimenti di convivenza con la pandemia.

Per mesi si è taciuto. La maggioranza delle persone che gravitavano intorno al governo la pensava così. Ma erano imbambolate. Incapaci di sdoganare l’evidenza che si può parlare di governo che non va anche in piena pandemia. Che il momento di discuterne era opportuno. Il ‘momento’, appunto.

Renzi ha avuto il coraggio, ebbene sì, il coraggio, tipico del politico di lungo corso e attrezzato di scuola, di porre il problema. Beccandosi una sequela d’insulti qualunquisti. Renzi deve sistemare la Boschi. Renzi vuole fare il ministro. Tu devi spiegarmi che vuole Renzi, mi ha detto un caro amico piddino sfegatato. Fa tutto un can can perché vuole qualche poltrona in più. Renzi un megalomane invidioso (di Conte).

Il senso comune, di cui sopra, è unanime nel costatare la lista delle spese delle cose che non vanno. Ne salta fuori una ogni ora. Ma solo perché lo dice Renzi vuol dire che si nasconde dietro qualcosa che rientra nella categoria dei maneggi barra maneggioni. La politica e gli editorialisti insieme ai talk hanno rinfocolato il clima aggregandosi, per comodità, a questa visione, consapevoli di calcare su un acceleratore usato ma che non lasciava dubbi sugli esiti del format.

Poi, timidamente, con coraggio c’è stato chi ha cominciato dire che Renzi qualche ragione ce l’ha. Forse i metodi sono ruvidi – l’intervista di Luigi Zanda al Corriere – ma il premier Conti deve darsi una regolata. Così, via via, hanno iniziato anche gli opinionisti ad accorgersi sul chi e che cosa stesse parlando. Renzi. Non che non lo sapessero anche prima. Ma si era rotto l’incanto del bello e impossibile.

Aspirare a qualcosa di diverso rispetto al governo in carica. Perché la collocazione internazionale dell’Italia è sospesa, perché la politica economica è un patchwork scollato, un debito che cresce e che pagheranno i giovani che non sanno quando e come andranno a scuola, per l’assenza di una capacità organizzativa e per un moto perpetuo di altri mille default.

Non importa come andrà finire. Nuovo governo, irrobustito un Conte ter, o altro. È prioritaria la sconfitta di un modello di ragionamento. In politica. Quella di classe. Con personalità e qualità. Non con i numeri dei sondaggi, +0,5% o -0,3%.

Mi sono chiesto, in questi giorni convulsi, ma se è vero che Renzi è ormai un trombone rubamazzo, perché, nonostante tutto, è ascoltato, considerato, discusso? Ho trovato risposta nelle parole del professore di estetica Stefano Zecchi, che in una puntata del talk di Barbara Palombelli ha osato, controcorrente, esporsi.

Dire che Renzi è uno di razza. Tra i pochi che valgono sulla scena politica. Figlio, o nipote, della scuola di La Pira e Fanfani. Senza scomodare figure della storia, oltre a insediare un modello di ragionamento diverso, asciutto, è opportuno non rottamare la già scarna classe politica di valore che a sprazzi qua e là è emersa in questi anni.

Ora il ragionamento lo devono far proprio anche i cittadini non proprio dei campioni a discernere l’olio dall’aceto. Quello che sta succedendo negli Stati Uniti insegna. La democrazia non è un dato acquisito eterno. Ma una conquista da perfezionare e preservare. Con l’education. Dei cittadini. Per evitare, per esempio, che insorgesse il politico-non politico Trump. Un uomo al di fuori della storia della classe dirigente politica e della civiltà americana. Le classi dirigenti politiche vanno allevate, cresciute, tramandate e soprattutto messe in discussione, cambiate quando necessario, sempre sotto l’occhio vigile dei cittadini i quali pagano spesso le loro grossolane disattenzioni.

