Una ragione in più per sostituirlo..

I leader europei, a partire da Merkel e Macron, hanno giustamente usato toni molto più duri contro Trump e il tentativo di sovvertire la democrazia americana, intervenendo con una dichiarazione in video, mentre invece Conte si è limitato ad un soft “La violenza è incompatibile con la democrazia” senza neanche citare Trump.

Ciò non mi sorprende. Non dimentichiamo, infatti, che nel 2018 Conte aveva paragonato il suo governo del “cambiamento” a quello del presidente Usa, né dimentichiamo le simpatie grilline per Trump. E non dimentichiamo che Conte è un grillino anche se non è iscritto al partito.

AGGIUNGIAMO Ora nella sittuazione attuale. È palese a tutti i cittadini onesti che Matteo Renzi non ha nulla da guadagnare da una crisi di Governo. I politici anti Renzi a cominciare dal PDComunista grullo perseguono una strategia diabolica:

– irritare Renzi nella speranza che tolga le fiducia ad un Governo dal pdc stesso giudicato incapace … politici vili e pericolosi

– al contrario se Renzi non farà cadere questo maldestro governo (mia apinione) lo accuseranno di poltronismo.

Il PD ascolti Papà Francesco, si assuma le proprie colpe, ormai infinite e non si vergogni di sporcarsi le mani come fanno i lavoratori onesti…

