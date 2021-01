Via Conte dai Servizi per far luce sui rapporti con Trump

Dopo l’assalto al Congresso, Renzi alza il livello dello scontro. “Fare chiarezza su Barr in Italia” Via delega ai servizi segreti” Il leader di Italia Viva: “Se il premier vuole le elezioni avrà solo lezioni, tornerà a fare il professore in università”

La crisi di governo è sempre più vicina, Matteo Renzi non perde occasione per attaccare il premier Giuseppe Conte, sempre più tentato dalla richiesta immediata di fiducia in Senato, affidandosi ai “responsabili”. “Se il premier mira alla conta in Parlamento per poi andare alle elezioni, vorrà dire che per lui in futuro ci saranno solo le lezioni universitarie. E la politica andrà avanti. Ora daremo la risposta che si meritano”. Italia Viva, inoltre – si legge sul Corriere della Sera – pubblica una nota con cui chiede a Conte di “lasciare la delega per i servizi”, specificando che “va fatta chiarezza sulle visite a Roma di William Barr”, l’attorney general dell’amministrazione Trump che nell’estate del 2019 incontrò—fuori da ogni protocollo — gli 007 italiani.Attaccare il presidente del Consiglio ripescando l’oscura vicenda che ruota attorno al Russiagate – prosegue il Corriere – e alimenta da tempo le voci sui rapporti tra il presidente americano uscente e «Giuseppi», è il segnale che il leader di Iv non accetta di piegarsi alle richieste per la nascita di un Conte 3. Il fatto che l’altra notte Conte non abbia detto «qualcosa di più» sugli incidenti negli Stati Uniti, come ha chiesto ieri a La7 il vice segretario del Pd Orlando, ha scavato ulteriormente il solco dei dubbi e dei sospetti tra i dem sui motivi che spingevano Conte a resistere sul mantenimento della delega sui servizi.

Stai a vedere che Conte zitto zitto buono buono sempre sorridente ha un armadio pieno di scheletri …Ora state bonI! Prima di scrive, contate, ricontate e poi lasscia perde!

La vicenda Barr non è per niente affatto limpida. Se voite dire che Renzie ora la tira fuori strumentalmente, accomodatevi pure… ma se volevate dire che conte in proposito è limpido come acqua di fonte e sereno come una giornata di sole, cascate molto male.

Di certo è un altro buon motivo (oltre a quelli di attenta gestione) per pretendere che molli la delega. Al momento non risulta che Renzi sia stato opaco come Conte.

Se il vostro interesse sta nel fare il tiro contro o a favore fate pure ma la questione OPACITA che Conte che non dà dati precisi sul covid, Conte che fa riunioni notturne con chi gli pare, Conte che mente sul Mes dovrebbe interssarvi come cittadini italiani. PERCHE QUESTE COSE NON LE FA ALLA LUCE DEL SOLE? O E TIPICO DI UN COMPORTAMENTO TRUFFALDINO E METTERSI A NOVANTA GRADI,A VANTAGGIO DEL PROPPIO EGO. PRIMA CON PRESIDENTI PER NIENTE DEMOCRATICI (SERVIZZI SEGRETI) POI CON LA SETTA GRULLAPIDINA (SPARTIZIONE DEL RECOVERY FUND) MA CHI LO STAVA PRENDENDO IN CULO ERA IL POPOLO ITALIANO,E DOBBIAMO RINGRAZIARE RENZI CHE GLI HA SGAMMATI. QUESTA E LA VERA LETTURA DELLA SITTUAZIONE GOVERNATIVA DEL CONTE 2. A CASA DEVE ANDARE

Via Conte dai Servizi per far luce sui rapporti con Trump ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo