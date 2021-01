Conte, non riesce a “comprarsi” Italia Viva, offrendo 3 sottosegretari o Ministero, così rinvia di giorno in giorno Cdm. Non vuole assolutamente dimettersi, neanche con una crisi pilotata, salire al Colle, reincarico Conte ter, con premesse chiare e diverse dalle attuali.

Conte, se le nostre idee ti fanno schifo amici come prima. Uno può essere paziente quanto vuole ma se uno dice di no, amici come prima, andate da altri. Ma non dite che siamo noi gli irresponsabili. Matteo Renzi

A che punto siamo in Italia..Hanno superato ogni limite Matteo mandali a casa.

Guardate anche :In tutte le trasmissioni nelle quali viene invitato Renzi ci sono due parti distinte:

La prima: riguarda le chiarificazioni del perche’ e per cosa sia in dissenso con il governo e la maggioranza di cui fa parte. E le risposte argomentate sono sempre le stesse, con qualche piccola variante o aggiunta.

La seconda: e’ la domanda da 5 milioni di dollari. Allora, se Conte non le risponde o non modifica le proposte del governo, lei vota la sfiducia ?

Il dibattito si dipana con argomentazioni inoppugnabili e condivisibili, come viene affermato, ma si comprende benissimo che sia tutto teso a concludersi con la famosa ultima domanda alla quale viene data ormai la stessa risposta: se le nostre proposte sono utili discutiamole, se non sono utili e condivisibili allora meglio stare all’opposizione. Aspettiamo che il presidente venga al Senato, come gia’ affermato, e ci dia risposte. Italia Viva non vuole essere complice dello sperpero della piu’ grande elargizione di denaro mai dato, che non si avra’ piu’ per decenni, dall’Europa e finalizzata a sostenere l’economia, la sanita’, il lavoro giovanile e le imprese in difficolta’.

Conclusione: Si’ quello che lei dice e’ condivisibile, ma allora voterete contro il governo ?

Quante volte deve ripetere una cosa cosi’ semplice: noi vogliamo che ci spieghino perche’ le nostre proposte non siano valide. Se non rispondono si trovino i responsabili che votino le loro, con le quali non saremo mai complici. Gli concediamo anche le tre poltrone che abbiamo oggi.

Alla prossima, in trepida attesa delle catilinarie di un pregiudicato assassino e del calunniatore su un bugiardino che non legge nessuno o in un salotto televisivo dove si accompagna con altri servi di un altro pregiudicato.

Cosi’ e’ se vi pare.

Ancora una volta un suggerimento a Renzi da parte di chi non ha mai vissuto con e di politica, sana e marcia.

Caro Matteo, via subito senza lasciargli il tempo di tramare, tra loschi individui ed interessi di bottega, in questua di voti servili.

Per quello che vedo io credo che Conte andrà in parlamento a vedere se ha la maggioranza perché I.V. non accetterà compromessi.E poi detta tra noi se restiamo nel governo saremmo finiti politicamente. Ve lo immaginate l’opinione pubblica guidata dai masmedia come lo farebbe a pezzettini.Sarebbe la fine del partito.

