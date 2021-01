Conte vs Renzi: altro scontro, altro rinvio,causa la presa per il culo da parte di CONTE E GUALTIERI.

Conte vs Renzi: altro scontro, altro rinvio.

Fumata nera e parole grosse al vertice sul Recovery. Pd: “Iv tiene in ostaggio il Cdm”. La replica: “Bugiardi e ipocriti”

Ricordiamoci quello che si diceva fino a ieri: Conte e Gualtieri dicevano che avrebbero portato ieri (poi diventato oggi) la bozza del RP corretta per venire incontro alle richieste di IV, PD e LeU.

Oggi, anziché portare la nuova bozza del RP (che era un documento di 130 pagine), portano 13 paginette.Se voi foste stati presenti alla riunione, vi sareste sentiti presi in giro da Conte e Gualtieri? ORA GENTE:A dirla tutta possibile che dopo team Colao di quest’estate, Stati Generali di Villa Pamphili ed altre amenità siamo ancora a questo punto? Conte ha gestito bene la prima fase (non ci voleva tanto a chiudere tutto) ma dopo? A parte i ristori, semafori ed altre cose del genere possibile non ci sia una visione strategica, un cronoprogtamma? Ma questo è compito della Politica con la P maisucola mancante da decenni in Italia, a prescindere da tutti questi nanerottoli oggi alla ribalta! questo è il punto: è evidente che questo esecutivo non è in grado.

Per avere uno straccio di documento renzie ha dovuto menare calci nel sedere per un mese intero.In queste condizioni dove pensiamo di andare? e il pd si sta prendendo delle responsabilità colossali in questa incomprensibile difesa ad oltranza di conte.

Ma voglio aggiungere una cosa: tutti dicono che Iv e Renzi contano sul mercato elettorale ormai come il due di coppe, quindi risulta a tutti ridicolo che un partitucolo con il 2% voglia condizionare il Governo e la sua tenuta.Questo è tanto vero che sembra naturale dire: allora procediamo come riteniamo giusto e lasciamoli gridare, tanto se si va alle urne finalmente scompariranno dalla scena politica. E’ tanto naturale che, però, tutti lo dicono ma nessuno lo fa… un motivo ci sarà, e chi insiste sul concetto dovrebbe dare una qualche spiegazione.. Una cosa, però, mi chiedo: il Pd, e ovviamente il suo Segtretario, sono in grado di prendersele, queste responsabilità colossali? Oppure stanno solo andando alla deriva, abbandonati alla corrente? … e dobbiamo affidare 200 miliardi in gran parte di debiti a gente cosi’.

Quanto vorrei un sistema elettorale alla francese o all’inglese, meno garantista certo della rappresentanza proporzionale, ma efficace.

Chi vince governa per 5 anni e chi perde si prepara per le prossime elezioni.

L’eccessivo garantismo della rappresentanza proporzionale dei partiti porta all’ingovernabilità.

P.S. Con un sistema alla francese i 5 Stelle non avrebbero probabilmente avuto neppure un deputato od un senatore (chiedere alla Le Pen a quanto ammonta la sua rappresentanza all’Assemblée Nationale con il suo 24% di elettori per farsi un’idea del funzionamento).

Mi pare incredibile che davanti a quello che sta succedendo e alle prospettive assai negative che tutto ciò comporta nessuno parli di assoluta necessità di riformare il nostro sistema istituzionale e di approvare una legge elettorale che consenta a chi vince di governare assumendosene tutta la responsabilità. Invece di abbaiare alla luna come fanno i lupi rabbiosi contro Renzi oggi, contro Bertinotti ieri o contro Mastella, Pecoraro Scanio, ecc, ecc, non è evidente che occorre evitare che tutto ciò possa avvenire invece di indignarsi e basta? Come hanno votato tanti di questi che oggi si strappano le vesti il 4 dicembre 2016 al referendum istituzionale? Chi è causa del suo mal pianga se stesso, verrebbe da dire.

PS:Puo bastare. Basta.DICONO GLI INCOMPETENTI:Adesso si faccia la sintesi e si vada in aula e ognuno si prende le proprie responsabilità politiche: in alternativa meglio elezioni.

Renzi potrà allearsi con salvini e meloni. Problema: ma se lo prendono?

Il vostro commento è condivisibile però non avete usato il termine giusto, i voti in Parlamento si contano ma non quelli dei sondaggi ma quelli che gli elettori hanno espresso alle ultime elezioni, non so la percentuale di IV in Parlamento ma ha una rappresentanza determinante per la maggioranza.

Voglio prendere la frase che indicate Savini e Meloni come una provocazione e non è un problema se lo prendono ma è assurdo solo pensarlo, Renzi può piacere o no ma in Politica oggi non c’è nessuno che abbia la sua preparazione, un dettaglio che sfugge a molti, specialmente quelli che continuano insultarlo ma non è per quello che fa ma perchè Renzi parla di Politica, che è anche strategia e compromessi. Ma: Entriamo nel merito. Fino ad ieri pomeriggio si diceva che oggi sarebbe stata presentata agli alleati di governo la bozza del RF riveduta e corretta (l’originale era un documento da 130 pagine) In realtà non è stata presentata, ma è stato presentato un riassuntino di 13 pagine, dopo settimane di attesa.

Se foste un partito di maggioranza, vi sentireste presi per il culo dal governo o no?

