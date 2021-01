Hanno ri instaurato nuovamente l’istituto luce. La propaganda del ventennio fascista..

Quello che era un sospetto ora diventa una grave e inquietante certezza: tutte le immagini di Conte che sono state trasmesse per mesi sui telegiornali della Rai e che abbiamo visto ossessivamente ogni sera, con Conte in posa “indaffarato” per i corridoi di Palazzo Chigi e “al lavoro” nel suo ufficio modello Istituto Luce, sono state realizzate direttamente dagli uffici di Conte, autoprodotte dalla presidenza del Consiglio. Una messinscena orchestrata dai collaboratori di Conte, una situazione da Minculpop che non ha paragoni in nessuna democrazia occidentale. Come possono l’Ordine dei giornalisti, la Fnsi, l’Usigrai, l’Agcom non dire e fare nulla di fronte ad una tale lesione dell’autonomia giornalistica? Perché la Rai ha accettato da Conte, e solo da lui a differenza di tutti gli altri esponenti politici e istituzionali, questa imposizione? La Rai può contare su apparato produttivo di circa 6mila tecnici, ai quali si aggiungono innumerevoli appalti esterni per ulteriori 4mila tecnici: 10mila operatori che avrebbero potuto e dovuto occuparsi delle riprese anche di Conte sono stati umiliati, senza peraltro alcun risparmio per il servizio pubblico.

Rispondendo alla mia interrogazione, la Rai dichiara ufficialmente: “Tutte le immagini del Presidente del Consiglio vengono realizzate dagli uffici della Presidenza stessa”. Quella che poteva essere una situazione eccezionale nelle prime settimane della pandemia, quando non c’erano mascherine e dispositivi di sicurezza, è diventata una distorsione permanente. Tutte le attività sono riprese, dopo il Lockdown di marzo e aprile, ma non la possibilità per le televisioni di riprendere il presidente del Consiglio, magari consentendo ad un operatore Rai di girare in autonomia volta per volta immagini da dare a tutte le tv. Perché la Rai, a differenza delle tv commerciali, ha accettato questa situazione? Perché in particolare il Tg1 ha accettato per mesi di trasmettere le immagini decise e vagliate direttamente dagli uffici del premier?

Quando sono arrivati nel palazzo sapendo di stare sul palcoscenico di una brutta commedia e non essendo capaci d’imbastire un dialogo hanno scelto il belloccio del gruppo vestito elegante movimenti studiati allo specchio sempre gli stessi per far credere a chi guarda che l’impegno è tanto tutto prodotto in proprio per meglio fare spettacolo

i fotografi dei matrimoni fanno servizi con gli sposi giorni prima delle nozze quindi falsi ma dopo il matrimonio confezionati sembrano veri

Hanno ri instaurato nuovamente l’istituto luce. Ma era chiaro che fosse così!! C’è quella ripresa con Conte che cammina deciso lungo un corridoio che è stata passata non so quante volte… Si intuisce senza ombra di dubbio che c’è qualcuno che dice, pronti, ciak, si gira.. ultima modifica: da

