Nessuno scherza più, ne resterà uno solo. O Renzi fa saltare Conte o perde la faccia

“Il tempo è finito. Ora devono arrivare le risposte.

Non si può andare avanti con un Dpcm o un decreto a settimana.

Conte dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea. Bisogna riscrivere un nuovo patto di governo.”Teresa Bellanova

Una complicata partita di scacchi, la definisce Francesco Giorgino, popolarissimo conduttore del Tg1. Siamo arrivati al punto – sulla crisi di governo – che Nicola Zingaretti chiede un’iniziativa al premier e Conte, anziché andare al Senato come annunciato, concede al massimo un post su Facebook. Sono le prodezze della nuova politica. È uno dei paradossi di una situazione in cui «può succedere di tutto», annota Antonio Tajani, mentre il focherello è alimentato da Matteo Salvini: «O governiamo noi o si va al voto». Picchia duro anche Giorgia Meloni: «Conte vada a casa».

Insomma, dalle parti del centrodestra non si offriranno sponde al governo: «Se la spiccino da soli, se ne sono capaci», dice all’orecchio del cronista uno dei leader dell’opposizione. A Palazzo Chigi ovviamente non ci pensano per niente a traslocare ma cominciano comunque a prendere Matteo Renzi sul serio. Finora lo hanno sfidato sui sondaggi e adesso hanno scoperto che l’argomento più inconsistente è proprio quello del 3 per cento attribuito a Italia Viva. Se si è ribaltato il voto popolare dal Conte 1 al Conte 2 con la scusa della democrazia parlamentare, anche quel 3 per cento conta e non puoi lamentartene. Renzi appare determinato. Per gli osservatori il suo obiettivo è proprio la testa di Conte. Fatto fuori lui, promette di essere più docile. Non bisogna credere alle dichiarazioni pubbliche: «Non ci sono fatti personali». Si scannerebbero. Perché per l’ex premier questa è la partita della vita e non può permettersi di fallire. Il Pd: «Finiremo al voto». Renzi, macchè. Ognuno è sprezzante con l’altro.

