Tweet velenoso di Renzi: “Leggo balle, chiedo che i prossimi incontri siano in diretta streaming”

“Visto il modo con il quale Palazzo Chigi sta gestendo la comunicazione del vertice di maggioranza chiederemo che i prossimi incontri siano rigorosamente in streaming”. E’ un Matteo Renzi infastidito quello che in nottata su twitter polemizza con le ricostruzioni fantasiose del vertice che ‘escono’ sulla stampa.

Renzi: leggo balle, chiedo la diretta streaming

Le agenzie di stampa sfornano a ritmo serrato le notizie sull’incontro di fuoco tra Conte, governo e maggioranza. Che fa sfiorato in più occasioni la rottura definitiva. Troppe notizie false, secondo il leader di Italia Viva. Che, senza citarlo, punta l’indice contro il portavoce del premie, Rocco Casalino, e tutto lo staff non all’altezza del compito.

VOLETE UN ESEMPIO? “Leggo che avrei chiesto di inserire il #PonteSulloStretto nel Recovery. Non è così. Come ho detto oggi su Rete4 da Barbara Palombelli, comunque la si pensi sul Ponte (io sono a favore da sempre) è tecnicamente impossibile inserirlo nel RecoveryPlan. Ascoltare prima di criticare?”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter.

