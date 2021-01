“Quando nel luglio scorso abbiamo approvato il Dl Semplificazioni, ci eravamo finalmente dotati non solo di uno strumento capace di sottrarre la realizzazione delle infrastrutture alle lentezze della burocrazia ma anche di un elenco delle opere fondamentali per il futuro del Paese. Quel che mancava a luglio, dunque, erano dunque i nomi dei commissari chiamati a velocizzare ognuna di quelle opere.

Oggi, dopo ben 6 mesi di tempo, abbiamo ricevuto un elenco che contiene le opere già note a luglio ma non i nomi dei loro commissari. In altre parole, metà anno è stato speso inutilmente. Ma non solo: dal momento che per la nomina del commissari sarà necessario un nuovo atto ed è purtroppo facile prevedere tempi di preparazione simili all’atto giunto oggi. E quindi, almeno altri sei mesi. Non so chi sia la responsabilità di questo inaccettabile ritardo.

Raffaella Paita

STACCHIAMO LA SPINA,ALTRIMENTI TUTTO IL DISASTRO CHE CAUSERANNO,CADRA SU ITALIA VIVA. UNA GRAN PRESA PER IL CULO.POVERA ITALIA,IN CHE MANI SIAMO FINITI MA : tutte ste cose DOBBIAMO informare l’opinione pubblica se occorre anche nelle piazze ,ma la gente deve sapere tutto questo schifo.E pensare che cè gente che li danno ancora ascolto.

UNA GRAN PRESA PER IL CULO.POVERA ITALIA,IN CHE MANI SIAMO FINITI MA : tutte ste cose DOBBIAMO informare l'opinione pubblica se occorre anche nelle piazze ,ma la gente deve sapere tutto questo schifo

