Facciamo il punto e chiariamo riguardo a quanto realizzato dal Governi Renzi (PD) E bisognerebbe fare un manifesto e riempire le piazze

Facciamo il punto e chiariamo riguardo a quanto realizzato dal Governi Renzi (PD)

1) Eliminazione l’IMU e (TASI?) sulla prima casa

2) Legge sulle unioni civili

3) Bonus Cultura per i diciottenni REVOCATO CONTE1

4) Legge sul biotestamento

5) 80 euro in più al mese in busta paga per 10 milioni di italiani.

6) Riduzione dell’Ires dal 27,50% al 24% .

7) Eliminazione dell’IMU agricola (in alcuni comuni è sempre in vigore).

8) Riduzione del canone RAI da 113 euro a 90 euro e eliminazione per gli over 75 anni che hanno un reddito inferiore agli 8000 euro.

9) Legge sul “dopo di noi.”

10) Legge sul caporalato.

11) Legge sull’omicidio stradale.

12) Legge sull’autismo.

13) Reato di falso in bilancio (si è avuto il record nel recupero dell’evasione fiscale).

14) Divieto di dimissioni in bianco.

15) Bonus bebè di 960 euro all’anno per 3 anni REVOCATO DAL CONTE1

16) Legge sugli ecoreati

17) Legge contro la corruzione

18) Cancellazione di Equitalia con facilitazione sul pagamento delle cartelle esattoriali.

19) Legge contro gli sprechi alimentari.

20) Legge sul cyber bullismo

21) Quattordicesima per i pensionati con reddito massimo di 13.049,14 euro .

22) Tetto degli stipendi a 240 mila euro per tutti manager e funzionari statali.

23) Jobs Act: aumento dell’occupazione: più di 1 mln di occupati, di cui il 53% a tempo indeterminato 24) REI Reddito di inclusione. ELIMINATO CONTE1 E SOSTITUITO con reddito di cittadinanza.

24) Piano Italia Sicura per mettere in sicurezza il territorio. SMANTELLATO GOVERNO CONTE1

25) Piano periferie, SMANTELLATO CONTE1

26) Industria 4.0 SMANTELLATO CONTE1, poi ripreso per necessità…

27) Legge sul Terzo Settore

28) Aumento del Prodotto interno lordo portato da negativo a +1,6%

29) APE Social SOSPESA DAL CONTE1 .

[30) Bonus alloggi sociali, immissione in ruolo di circa 120mila insegnanti, prolungamento naspi per 2 anni, per la prima volta nel mondo fiscale.]

31) Prescrizione quinquennale da parte dell’agenzia delle entrate.

32) Legge sulla Cooperazione Internazionale.

PS: Sul referendum è stata un occasione “sabotata” da chi intenzionalmente lo ha fatto. Poi l’oblio dei piu sui mille giorni grazie anche al contributo costante dei media.Si:Abbiamo un grande politico, ma gli italiani tifano 5stalle e per l’avvocato del popolo..RICORDATEVELO GENTE.Nonostante tutte queste realizzazioni la sinistra piú vetero, quella che nel PD era stata scalzata da Renzi ha preferito riconsegnare il paese alle destre.Perché é bene ricordarlo sempre, Renzi non lo ha fatto fuori la dx ma la peggior sinistra populista e filogrillina. E ora la sta riconsegnando.AUGURI Italia e Italiani.

Facciamo il punto e chiariamo riguardo a quanto realizzato dal Governi Renzi (PD) E bisognerebbe fare un manifesto e riempire le piazze ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo