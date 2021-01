Il Conte bis vuol far credere che ha già digerito anche la frutta. Renzi si dice pronto a mandarlo a casa entro domani o martedi

Un ‘Recovery’ ancora senza tetto toglie al Sud 21 miliardi di fondi Sviluppo e coesione

Il Conte bis ha già digerito anche la frutta. Renzi si dice pronto a mandarlo a casa entro domani o martedi, il Pd minaccia il voto e intanto un Recovery plan che ancora non c’è, se non in una sintesi di 13 pagine e una tabella, taglia al Sud 21 miliardi di Fondi Sviluppo e coesione. Ma poi qualcuno, Provenzano, gli assicura in cambio del “maltolto” il 50% dell’intero ammontare del piano.

«Il recovery plan si fa aiutare dai fondi per il Sud (Fondo Sviluppo e Coesione) per arrivare a 218,5 miliardi (di cui 139,8 aggiuntivi) e dare più facilmente risposte alle molte richieste dei partiti della maggioranza e a eventuali obiezioni di Bruxelles sui singoli progetti». Era scritto a chiare lettere sul ‘Sole24ore‘ di venerdì nella nota che annunciava la sintesi del ‘recovery’, del ministro Gualtieri, che taglia 21 miliardi di fondi Sviluppo e Coesione (già coperti, ma non ancora assegnati) all’Italia del tacco per utilizzarli come anticipazione del piano, portandone a 221 mld il totale.

Non tanto, però, guardando agli interessi del Paese, quanto per tenere insieme la maggioranza di governo, che, però, di unità sembra non volerne sapere, se non per evitare la crisi e, forse, le urne. Il che rende meno credibile la promessa gualteriana di cancellare dal Next Generation Eu, bonus e mancette. Qualcuno assicura che accettando il taglio, il ministro per la coesione territoriale Provenzano, si sia assicurato una corsia di accelerazione per iniziare a spendere i fondi di coesione.

Già, ma dove porterebbe questa corsia? Ed è qui che casca l’asino. In realtà, si tratta dell’ennesima ‘rimodulazione’ di fondi europei, per poterli utilizzare al di là, anziché al di qua, del Garigliano. Cosa ripetutasi spesso in passato, con la scusa di non perderle, oggi, però, servono ad incrementare le risorse ‘recovery’. Ancora una volta, quindi: «‘ntano, ‘ntano, ‘ntano e ‘o rùtto porta ‘o sano».

Il Conte bis vuol far credere che ha già digerito anche la frutta. Renzi si dice pronto a mandarlo a casa entro domani o martedi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo