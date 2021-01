Il “Palazzo” sempre più lontano e arroccato,SU SESTESSO DIMENTICAMDO CIO CHE SERVE AL POPOLO E AL ITALIA ATTUALE E FUTURA.

AROCCATI NEL PALAZZO E INCOLLATI ALLA CADREGA. E L’ITALIA E IL POPOLO E IL FUTURO NOSTRO E SPECIALMENTE DEI NOSTRI FIGLI. BELLE DOMANDE.MA NEL PALAZZO QUESTE COSE NON INTERESSANO.QUANDO SARA L’ORA ITAGLIANI RICORDATEVELO.

Palazzo e Istutuzioni sono ormai la stessa cosa. MA LONTANE DAL POPOLO.

La verità è che la c.d. sinistra, oggi, non è semplicemente lontana dal Popolo……. il Popolo proprio non sa più cosa sia.

A sinistra i veri socialisti ormai si contano sulle dita di una mano, in compenso abbondano i pessimi sociologi “fai da te”.

L’Inno del glorioso PCI cominciava con le parole “Avanti Popolo”….oggi si preferisce “avanti fino al 2023”.

Un tempo la Sinistra si definiva orgogliosamente “popolare”…. oggi quello stesso concetto lo disprezza, chiamandolo “populismo”.

Dario Fo diceva che “La storia la fa il Popolo, ma la scrivono i padroni”…..oggi i padroni stanno a sinistra e la storia la riscrivono loro, anche abbattendo statue o bandendo Omero dai Licei.

Un tempo a Sinistra chiamava il popolo alla lotta contro le ingiustizie sociali…. oggi la teme, chiamandola “sovversione”. Un tempo, i politici di sinistra entravano nelle fabbriche condividendo il pane con gli operai….oggi mangiano brioches nei palazzi, chiamando gli operai “ignoranti” dopo averli abbandonati.Un tempo….. un tempo lontano.

“Qualcuno era comunista”, recitava Giorgio Gaber…. l’ultimo di loro temo sia scomparso con Enrico Berlinguer. E SI CREDONO DO SINISTRA.

ORA: Sia nella linea di azione della SETTA GRILLINA, che in quella del PD, accanto alla volontà a parole ma non con i fatti, di servire al meglio il paese, c’è una componente motivazionale che affonda le radici nell’ambizione, nella ricerca del successo e nella affermazione (interesse) personale.

Di ciò non è il caso di scandalizzarsi: c’è sempre una inestricabile commistione tra motivazione personale e azione politica; ma il punto è che la prima deve correre in parallelo con la seconda senza mai condizionarla e, tanto meno, asservirla.

Vedremo, nella parte finale di questa contesa, chi dei due saprà fermarsi (STACCAESI DALLA CADREGA) per tempo per non compromettere il futuro dei nostri figli e del ITALIA , e chi, viceversa, resterà paralizzato e incollato alla CADREGA dimenticando l’ITALIA e gli ITALIANI.

Aspirabilmente, gli italiani sapranno giudicare; in fondo è questo la democrazia.

Il “Palazzo” sempre più lontano e arroccato,SU SESTESSO DIMENTICAMDO CIO CHE SERVE AL POPOLO E AL ITALIA ATTUALE E FUTURA. ultima modifica: da

