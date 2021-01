RENZI A CONTE:”Non cè più tempo”

Renzi a Conte: “Non c’è più tempo”

Intervista a Repubblica: “Ora basta con questa telenovela, ci porti subito questo benedetto piano, se propone soluzioni e riforme per l’attuale ma sopratutto per il futuro lo votiamo,come da noi esposto e documentato, se no le ministre si dimetteranno”

GLI ANTI RENZIANI LI RISPONDONO:Vai in parlamento è voti contro, se sei in grado, oppure il giochetto non ti è riuscito e rischi di perdere il tuo becero potere. “AMICI” Renzi dice cose sacrosante. Mi sorprende negativamente l atteggiamento del PD che a parole, E Zanda, la pensa come Italia Viva, a fatti gli gira le spalle. Che c’è? Quello che dice renzie non va bene nemmeno se ciò che dice è “facci leggere questo benedetto piano”?

Eh, ma guarda che Renzi in Parlamento non ci deve andare perché già ci sta; semmai è Conte che ci deve andare a chiedere la votazione ed è semmai in quel momento che si potrà vedere se Renzi fa quello che dice, non prima. Conte finora né ha messo a disposizione la bozza completa del Recovery Fund né, tantomeno, ha fatto quello che ha minacciato di fare, ovvero andare in Parlamento a cercarsi i voti …poi secondariamente essere nello stesso governo non significa obbedire ciecamente agli ordini del capo; terzo, anche il PD e LeU sono nello stesso governo e anche loro hanno chiesto modifiche al recovery fund; quarto, e ultimo, ripeto che è Conte che deve muoversi: o consegna questa benedetta bozza oppure va in Parlamento, come ha minacciato e come è legittimo che faccia, a cercarsi altri appoggi.

Non mi pare occorra particolare scaltrezza per capirlo …e per andare in Parlamento e votare contro serve che Conte vada in Parlamento con una proposta, e al momento, malgrado la minaccia del 31 Dicembre, non è accaduto.

OK stendo un velo pietoso su tutta una serie di epiteti: si può parlare di politica da punti di vista differenti conservando la buona educazione.

Detto questo, mi soffermo sugli unici due passaggi che valga la pena commentare. Il primo è che Conte dovrebbe ” … proseguire nel fare come vuole lui e basta!”. Bene. Detto questo, però, domandatevi perché non lo fa e si datevi una risposta. Inoltre voi, quindi, mi dte ragione se dico che è Conte che deve muoversi, non Renzi.

Il secondo passaggio è quando dice “Vogliono gestire 222 miliardi ma la maggior parte di loro non sa neanche gestire i fondi che arrivano dalla UE per le regioni perchè sono incapaci di fare validi progetti …”. Le dico che in buona parte mi trovate d’accordo, ma vi faccio notare che non esistono regioni governate da IV, per cui con Renzi non c’azzecca nulla. A parte che voi avete “ricordi” quantomeno parziali, ma poi questo cosa c’entra? Ma perché la stragrande maggioranza di chi commenta evita di entrare nel merito o scrive soltanto offese? (ma, per fortuna, riguardo le offese non è il vostro caso)

Venendo al punto, ammesso voi abbiate ragione, basterebbe che Conte facesse altrettanto, perché non lo fa?

Conte, se come costituzione stabilisce, è costretto a dichiarare in parlamento i motivi della crisi è lui ad andare in crisi. Farebbe la fine di Salvini. Conte non può esporre in aula i dissensi sul recovery fund perché ci sono pretese incompatibili con le condizioni poste dall’UE per la concessione del credito. Mettere le mani sui soldi europei, per se e per chi lo manovra ed evitare anche le riforme , con un altro governo è solo pazzia. L’UE ha stipulato accordi precisi e imprescindibili con questo governo ma non con questo presidente del consiglio e ogni altra soluzione sarebbe considerata inopportuna e tendenzialmente inaffidabile perché motivata da interessi che non sono prevedibili e forse pericolosi per la solvibilità dei conti pubblici.Ciò significa che è una illusione provare a sostituire l’attuale governo ma non con questo presidente, anche se è riuscito ad ottenere i fondi, per dividersi la “torta”fra loro! Le elezioni anticipate, peraltro inaccettabili nell’attuale situazione pandemica, non sono possibili senza una nuova legge elettorale e provocherebbero con assoluta certezza la sospensione dei finanziamenti europei. Con l’indebitamento finora accumulato il fallimento sarebbe INEVITABILE! Ho scritto ripetutamente che il Paese,il governo, la classe dirigente e politica ha al collo “un nodo scorsoio” ora, nella disperazione di perdere i privilegi, rischia di stringerlo.AVETE CAPITO IL PERCHE IL RENZI VUOLE CHIAREZZA!

CONTE DEVE DIMETTERSI. SE FORZA ITALIA FA ACCORDI CON LUI. LA MELONI E SALVINI DEVRANNO ROMPERE CON BERLUSCONI. PERCHÉ SONO DEGLI INFAMI VENDUTI.MA NON SARA QUESTA L’ATTO FINALE.LA REALTA E CHE CONTE NON È IN GRADO DI GOVERNARE L’ITALIA. NON È ALL ALTEZZA. CI PORTA DEFINITIVAMENTE NEL BARATRO CHIAROOOO.E NON E COLPE DI RENZI LA COLPA E DI CONTE E LA SETTA GRILLINA+PD+LeU.

