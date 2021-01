Sabino Cassese, intervistato a “l’Aria che Tira”

Conte non dovrebbe aver problemi ad accogliere le osservazioni di Renzi, che sono giuste.

Ha fatto sessantadue appunti, ai cinquantadue punti del Recovery plan del Governo.

Non vedo nessun motivo per cui non accettare proposte costruttive.

Delega ai Servizi Segreti ,salvo le parti che per legge spettano al PdC , cioè nomine e risorse,le altre funzioni operative, dovrebbero andare a una terza persona che possa seguire con assiduità i Servizi

Segreti.

Non credo si andrà in Parlamento:” Come potrebbe, Conte spiegare che il Governo è caduto, per la delega ai Servizi Segreti?”

Circa la Scuola, le Regioni, non dovrebbero decidere diversamente dalle direttive nazionali che hanno la prerogativa dell’Istruzione.

Le Regioni dovrebbero garantire il diritto allo Studio, come da Costituzione ,Intervenendo sull’efficienza e adeguatezza dei Trasporti .

Diversamente vi sarebbero gli estremi per ricorrere alla Corte, per mancato rispetto del diritto all’Istruzione.

MA IL GURE DEL PD VA AVANTI CON IL PARAOCCHI PER LO STATUS QUO.Goffredo Bettini: “Governo più stabile se entrano i leader”

L’esponente dem difende Giuseppe Conte, “punto di equilibrio imprescindibile” e a Matteo Renzi dice: “Non è il momento di “rottamare”, ma di ripartire per ricostruire” BETTINI TOGLITI IL PARAOCCHI! SERVE SAPERE COME CONO PROGRAMMI RIFORME,ALTRIMENTI SI RIMANE NELLO STATUA QUO.LOSO CHE E QUELLO CHE VOLETE,E DEL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI NON VE NE FREGA UN CAZZO.

E anche oggi hanno detto la stessa cosa di ieri e dell’altro ieri e dell nel loro interesse e contro le esigenze del ITALIA……Questo governo ha distrutto l’Italia.Da Casalino a Bettini è sempre l’ora dei Pavesini, ovvero delle doppie file che governano, nell’ombra, questo disgraziato Paese. Ed il governo? Sempre in una eterna pausa a mangiare Pavesini. I leader nella coalizione? Una bella idea, ma significa rifare un intero governo con il manuale Cencelli alla mano e perdita di tempo . Sostituire Conte E qualche ministro o ministra inadegato sarebbe logico e giusto, ma non certo sovvertire l’attuale equilibrio politico fra i partiti per soddisfare la smisurata avidita’ di qualcuno.

E anche oggi hanno detto la stessa cosa di ieri e dell'altro ieri e dell ……Questo governo ha distrutto l'Italia.Da Casalino a Bettini è sempre l'ora dei Pavesini, ovvero delle doppie file che governano, nell'ombra, questo disgraziato Paese. Ed il governo? Sempre in una eterna pausa a mangiare Pavesini.

