Per alcuni il Senato è diventato un Reality Show.

“All’idea essere asfaltato da Rocco Casalino non ci avevo pensato quando ho iniziato a fare politica ma non mi preoccupa e non mi esalta”.. “Non ho mai chiesto la conta in aula ma Conte ha detto ci vedremo in aula, non siamo noi che cerchiamo la conta. E’ possibile essere accusati su questo di essere irresponsabili?”

Alla politica del Grande Fratello rispondiamo portando in Aula gli interessi dei cittadini. Ai post su Facebook, rispondiamo con contenuti e merito. Noi lavoriamo per il Paese, a loro interessa mantenersi la poltrona..Matteo Renzi.

Rocco Casalino UN leccaculo raccomandando proveniente da UN Reality di MERDAAAAAA, portaborse e portavoce del PRESIDENTE del consiglio CONFUSO incompetente incapace si fa accompagnare da UN buffone, cosa riceve in Cambio per avergli garantito privilegi immeritati E stipendi da nababbo…….Il modo di operare di Italia Viva Italia Viva si chiama ” analisi politica “.

Mi domando: gli altri partiti della maggioranza l’avevano letto?

E se non l’avevano letto perché non hanno protestato anche loro?

Tutto ciò è scandaloso e incomprensibile.

Registriamo che il testo completo del RECOVERY Plan non è ancora pervenuto a Italia Viva, quello ricevuto è infatti una sintesi di 13 pagine.

Servirà un “Patto di legislatura” soltanto se il Premier darà risposte concrete alle molteplici ossevazioni fatte.

Il problema è che Conte è abituato alle comparse costruite dai Casalino e dei ministri 5stelle e PD e quando trova chi pretende di fare il suo mestiere lo mette in crisi..Per questo gli zerbini non si lamentano… nemmeno quando li batti per levargli di dosso ciò che ti sei pulito sotto alla suola delle scarpe… ed il PD ne è la prova

Il problema è che Conte è abituato alle comparse dei ministri 5stelle e PD e quando trova chi pretende di fare il suo mestiere lo mette in crisi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo