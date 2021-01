SBAGLIARE È UMANO, PERSEVERARE È UNIONISTA.(SIGNIFICATO unionismo, in particolare di quei molteplici movimenti e formazioni politici che, al di là delle profonde diversità ideologiche, hanno tuttavia la caratteristica comune di programmi tendenti a raccostare e fondere fattori politici e sociali distinti e spesso fra loro contrapposti).

L’Italia inizierà a pagare da quest’anno per qualcosa che ancora non esiste, il Recovery Fund.

Come se non bastasse, escludendo i prestiti che per definizione vanno restituiti, l’Italia contribuirà al fondo attraverso il bilancio UE con cifre maggiori a quanto riceverà.

Eh sì perché a fronte di un paio di miliardi in media di contribuiti netti che l’Italia potrebbe ricevere (potrebbe, non riceverà) dovrà contribuire al nuovo bilancio UE per circa 50 miliardi di euro netti nel settennio 2021/2027 (grafico 1¹) a causa della Brexit e dei rebates strappati dai Paesi centrali (circa 2 miliardi di contributi netti in più all’anno che dovremo versare).

Vuol dire che dal 2000 al 2027 l’Italia avrà versato circa 140 miliardi di euro alla UE (grafico 2¹). A cui bisogna aggiungere i quasi 60 miliardi versati tra MES, EFSF e prestiti bilaterali vari.

Cioè un totale di circa 200 miliardi di euro sottratti ai lavoratori italiani. Quelli sì, davvero a fondo perduto. Altro che pioggia di miliardi.

Ma non basta ancora.

Perché l’erogazione dei fondi potrà essere interrotta in qualsiasi momento se non verranno rispettati i folli criteri del patto di stabilità e crescita che è solo temporaneamente sospeso e che tornerà presto in vigore. Nella sua forma originala, ovviamente.

C’è scritto sul regolamento del Recovery Fund², non sull’Eco del sovranista.

Insomma, dispiace dirlo, ma aveva ragione chi – avendo letto i documenti europei e conoscendo l’anima marcia su cui si fonda la UE – sosteneva che il Recovery Fund altro non fosse che un MES mascherato, con pesantissime condizione ex ante (deciderà la UE come dovremo spendere quei soldi che però sono i nostri) ed ex post (la UE deciderà fino al 2058 le manovre di bilancio dell’Italia per far rientrare il rapporto debito/PIL dall’attuale 158% al 133% – grafico 3³).

Come? Ovviamente non con la crescita, a ma a colpi di avanzi primari.

Ma non come quelli che abbiamo fatto a partire dal 1992 (anno della firma del trattato di Maastricht).

Parliamo di avanzi primari in stile Grecia post ricorso al MES.

Insomma, come diciamo da anni, la UE è irriformabile.

L’unica cosa che si può provare a fare della UE, di concerto con altri Paesi, è la sua disgregazione controllata.

E se ci dicono di no?

Beh, in quel caso l’unica soluzione sarebbe l’uscita unilaterale.

Ci sarebbe da ballare? Sicuramente sì.

Ma il recupero della sovranità non è, non può essere, un pranzo di gala.

À la guerre comme à la guerre.

La libertà, d’altronde, non ha prezzo.

O, almeno, non dovrebbe averlo.

Ma… svegliarsi un po’ prima? Sono mesi che il COMTE& GULLANDIA+PDMENTI parlate della pioggia di miliardi quando questi vincoli erano straovvi. Un piano da 200 mld che secondo VOI DI Sgoverno farà salire il pil del 3% ovvero 60mld, quindi il debito/pil aumenterà in contraddizione con le condizioni di accesso al fondo stesso, che richiedono austerità. Ma perché vi “svegliate” solo a giochi già conclusi? Non ve la potete cavare con così poco…BASTA CARO Conte PD%Grulli+ LeU , NON HA PIÙ SENSO MENTIRE: LE CONDIZIONALITA’ SU QUEL FAMOSO STRUMENTO EUROPEO ESISTONO. Oggi al Parlamento Europeo si vota un Regolamento che disciplina l’utilizzo di alcuni fondi europei di cui si è molto parlato negli ultimi mesi. Dice che essi verranno revocati se il paese in questione non rispetta la più forte delle condizionalita’ macroeconomiche: il rispetto delle terribili regole fiscali europee (quando, probabilmente già il prossimo anno, saranno ripristinate).Sono i fondi del Mes, vero? No. Quelli del Recovery Fund.

E ALLORA CARI SGOVERNANTI “Il Recovery deve essere un piano industriale di ristrutturazione di un Paese la cui produttività è ferma da 25 anni”un piano che ti permetta di restituire il d’ebito che stiamo costruendo e che come tutti i debiti nel tempo vanno saldati. Altrimenti i creditori si prenderanno l’Italia e i nostri averi. CERTO NON DOMANI MA TRA QUALCHE ANNO. Ciò che è successo in Grecia.LO RICORDATE VERO. E ALLORA CERCHIAMO DI FARE LE COSE COME VANNO FATTE E NON IDEBBITIAMO I NOSTRI FILGLIOLI CON UN DEBITO MOSTROSO,CHE SENZA VARIE RIFORME NON FATTE,LI METTIAMO IN CONDIZIONI DI NON ONORARE ESTINGUERE SALDARE.

