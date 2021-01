CINQUESTELLE, UN BUCO NERO – PER METÀ CONTRO CONTE, PER METÀ SCHIERATI CON LUI E TUTTI ATTERRITI DA UN RITORNO AL VOTO, SI STANNO CONSEGNANDO ALL’IRRILEVANZA POLITICA, PUR ESSENDO IL PARTITO PIÙ FORTE IN PARLAMENTO. NON LITIGANO NEMMENO PIÙ. DI BATTISTA SI È ECLISSATO. GRILLO INTERVIENE IN LATINO. PERFINO LA PIATTAFORMA ROUSSEAU TACE. DI MAIO DIFENDE A PAROLE CONTE MA È IN ATTESA CHE PASSI IL SUO CADAVERE – “CONTE FARÀ UN SUO PARTITO”: ALCUNI PREOCCUPATI DALLA PROSPETTIVA, ALTRI SPERANZOSI DI POTERCI ENTRARE.

Non litigano nemmeno più. Di Battista si è eclissato. Grillo interviene in latino. Casaleggio ha i suoi problemi e Di Maio difende Conte sperando in bene: e cioè che la crisi si risolva, che le elezioni non ci siano e che se malauguratamente ci fossero,il premier non decida di mettere in campo un partito tutto suo (una Circe irresistibile per i presidenti dal profilo “tecnico”).Perfino la piattaforma Rousseau tace. Utilizzata per bypassare i passaggi più stretti, stavolta è tenuta in sonno dal Movimento. Anche quello strumento è in discussione dopo gli Stati Generali risoltisi in un fiasco, con una segreteria fantasma, dubbi su voti e preferenze espresse e un Capo politico che resta una chimera. Il gorgo, insomma, sembra infinito: e Conte, lamentano in molti, pare non occuparsene. «Farà un suo partito», scommettono decine di parlamentari Cinquestelle: alcuni preoccupati dalla prospettiva, altri speranzosi di poterci entrare.

