Crisi, Bellanova (Iv): sul Recovery restano i problemi. Di Maio senza Conte M5s fuori dal governo

Con il fiato sospeso in attesa di sapere come finirà la battaglia tra Italia Viva e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Svelato il piano del Recovery fund si attendono adesso gli sviluppi. Gli scenari disegnati sono tanti. Intanto la formazione renzina non molla la presa. “Il Recovery Plan lo stiamo leggendo e stasera valuteremo in base a quello che c’è scritto. Complessivamente rimangono delle problematiche”, ha detto Teresa Bellanova (IV), ministra delle Politiche Agricole, a Radio anch’io. “Siamo andati avanti con azioni basate sull’emergenza ma questo paese ha bisogno di politiche solide per ripartire. C’è bisogno di strutturare un piano sulla scuola che non può essere deciso di settimana in settimana”. “In merito al Recovery plan abbiamo posto un problema serissimo il 7 dicembre dicendo che era raffazzonato. Ci hanno messo un mese per riscriverlo, ci è arrivato ieri sera alle 21.34, lo stiamo leggendo e stasera valuteremo in base a quello che c’è scritto sul piano”, ha continuato. “In merito alle dimissioni facciamo un passo per volta. Ora valuteremo merito per merito le singole situazioni. Rimangono delle problematiche. La questione sanitaria resta”, ha avvertito.

E’ l’ora dei posizionamenti. Il Movimento 5 stelle sta con Giuseppe Conte. “Spero che non si arrivi a quel momento, alla parlamentarizzazione della crisi, queste sono ancora le ore per trovare un’intesa sui temi e sul futuro del nostro Paese”, ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato ad Agorà su Rai3 ribadendo di “continuare a lavorare per il dialogo interno al governo” e di essere “ottimista”. Comunque, “Conte ha rappresentato e rappresenta il collante e il perno di questa maggioranza, sono ingiusti gli attacchi che sta ricevendo, saremo leali al premier che abbiamo indicato noi per due volte”, ha aggiunto. “Prendere un nome terzo per governi tecnici o governissimi? Se Meloni e Boldrini si mettono d’accordo forse lo potranno fare ma non con noi. Conte ha ottento i 209 miliardi di euro del Recovery fund, adesso che si devono spendere lo si vuole fare fuori, è tipico di una politica che non riconosce meriti né lealtà”.

Crisi, Bellanova (Iv): sul Recovery restano i problemi. Di Maio senza Conte M5s fuori dal governo

