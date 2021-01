“A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile. Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità.”

Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: “Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare”. Io dico una cosa più semplice: “Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES”.

Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. Vogliamo più soldi per la sanità. È così difficile da capire?

SIAMO CHIARI, CON LE VITE NON SI SCHERZA.

L’abominio non sta nel fatto che il Piano Pandemico Nazionale preveda una clausola preferenziale secondo la quale, in futuro, “con risorse insufficienti rispetto a necessità, trattare preferenzialmente pazienti con maggiore possibilità di trarre benefici”, ma nel fatto che, oggi, la maggioranza della maggioranza non dota programmaticamente il Paese di risorse sufficienti per scongiurare questa pessima eventualità o, perlomeno, per dimostrare ai cittadini che sta tentando di tutto per averle.

I giornali di oggi riportano interviste di medici che affermano di essere stati costretti da mesi a ricorrere, loro malgrado, a questa pratica.

Sono i mesi nei quali Conte e il M5S hanno continuato a dire che i 36 miliardi del MES non ci servono. I risultati si vedono nei numeri.

Ora, dopo le critiche di Renzi, hanno aumentato da 9 a 19 i miliardi per la sanità nel Recovery Plan. La classica toppa peggiore del buco. Almeno per due motivi.

Perché il ministro della Sanità dice che per riorganizzare il SSN ne servono 60, e perché essendoci il MES per finanziare la sanità, quei 19 miliardi sono sottratti ai progetti per la ripresa economica del Paese. Dire questo sarebbe un pretesto polemico?

Conte e la maggioranza della maggioranza insistono provocatoriamente nel portare il Paese a sbattere e non si correggono neanche sul rifiuto del MES, che segna il punto più basso del disprezzo per le esigenze degli italiani, la moneta con la quale pagano la lotta contro Renzi.

Chi tace è complice.

SIAMO CHIARI, CON LE VITE NON SI SCHERZA.

