Che faccia di tolla , è pari al voltagabbanesimo dei grulli e senza vergogna.

MASTELLA ANNUNCIA NUOVO PARTITO E ATTACCA: “RENZI TRADITORE, PICCOLO TRUMP ITALIANO”

Secondo Clemente Mastella, “Renzi è il primo responsabile: quando c’era il governo Lega-M5s, e si rischiava di andare al voto, lui con i suoi responsabili e il Pd si è ritrovato a fare un governo diverso. Ora esistono dei responsabili che maturano le condizioni per andare avanti rispetto alla sua irresponsabilità che vengono considerati traditori, ma il primo traditore è stato lui”.

Mastella ha continuato: “Renzi è un piccolo Trump italiano, ha lo stesso tipo di atteggiamento. Come si fa in questo momento con i morti e la gente chiusa in casa ad aprire una crisi? E’ una irresponsabilità incredibile. Se fossi stato in Parlamento gli avrei fatto vedere i sorci verdi, o viola visto che è un fiorentino”.

Poi l’annuncio di un nuovo partito: “I responsabili fanno un’azione politica, e aldilà di questo momento noi saremo responsabili anche successivamente e con degli amici avvieremo una iniziativa politica con cui ci presenteremo alle elezioni collegati al centro sinistra, si chiamerà “Meglio noi”, ovvero la mia generazione che ha fatto l’Italia. Assistere a quello che sta succedendo è sconcertante”.

