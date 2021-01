CONTE FIDELIZZA IL GREGGE INVECE DI IMMUNIZZARLO.Conte, troppo poco e troppo tardi.

“Noi siamo ormai abituati.

Prima ci insultano. E poi ci danno ragione senza ammetterlo.

È avvenuto sul rapporto Stato / Regioni.

È avvenuto sul bicameralismo.

È avvenuto sulla decontribuzione del JobsAct.

È avvenuto su Industria 4.0.

È avvenuto sui diritti sociali e civili.

È avvenuto sui vaccini.

È avvenuto sull’idea di Europa, su Trump, sui temi dell’Expo.

È avvenuto sulla centralità della scuola (a proposito, brava Toscana).

Adesso è avvenuto anche sul Recovery Plan dove – almeno a parole – ci stanno dando ragione.Tutte le volte che abbiamo posto questi temi siamo stati insultati, contestati, attaccati. Ma tutte le volte abbiamo usato il coraggio – tutto il coraggio che abbiamo – per chiedere di essere giudicati sulle idee e non sulla simpatia o antipatia.

Ci vuole coraggio per stare con Italia Viva, per sostenere Italia Viva (grazie a chi lo sta facendo anche economicamente), per iscriversi a Italia Viva (grazie ai 5000 che si sono iscritti in queste settimane, segno che la chiarezza paga), per difendere Italia Viva sui social, per metterci la faccia insieme a noi. So quanto vi costa. Ma proprio per questo voglio dirvi grazie e dirvi quanto sono orgoglioso della nostra/vostra libertà, del nostro/vostro coraggio.

Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto.

Tutto il resto è chiacchiera populista.” #MatteoRenzi

CONTE FIDELIZZA IL GREGGE INVECE DI IMMUNIZZARLO.

La popolazione italiana è di 60,4 milioni. Per raggiungere l’immunità di gregge bisogna vaccinare almeno il 75% delle persone, quindi almeno 45,3 milioni. Il “piano”, si fa per dire, Arcuri prevede 50milioni, ma ci permettiamo di ricalcolare l’obbiettivo al ribasso per renderne teoricamente più facile il conseguimento.

Ieri, 11 gennaio, sono state vaccinate 66.802 persone per un totale, dal 27 dicembre, di 718.797 persone, l’1,19% della popolazione, il 23,82% del primo target, stimato dal “piano” in poco più di 3 milioni di persone (dati monitoraggio Sole24Ore su fonte Ministro Salute). Ma qui già i conti non tornano considerando che lo stesso Ministero e il Commissario, in altri documenti ufficiali, pubblicano che il primo target, sanitari, anziani Rsa etc, è di 6,4 milioni.

Nei giorni 7 e 8 gennaio c’è stato il massimo, ad oggi, delle vaccinazioni, con circa 90mila vaccinati al giorno. Poi siamo scesi per una asimmetria operativa attribuita a limiti logistici dei fornitori.

Conte ha dichiarato, ancora fino a pochi giorni fa, che entro aprile saranno vaccinate 10/15 milioni di persone. Ma Arcuri, domenica scorsa dall’Annunziata, ha detto che il completamento del piano vaccinale ci sarà “non prima della fine di autunno”. Che significa questo in termini numerici?

Che, secondo Conte, entro aprile si dovrebbero vaccinare, da oggi, una media di 114mila persone al giorno, mentre, secondo Arcuri, per mantenere la media verso l‘obbiettivo del 21 dicembre prossimo, la fine dell’autunno, andrebbero vaccinate almeno 123mila persone al giorno. 9mila in più ogni giorno, per un totale di 980 mila in più, da oggi ad aprile, di quanto sostenuto da Conte. Non è uno scostamento di poco. Chi ha ragione? Sicuramente nessuno dei due.

Infatti, considerando che i vaccini di cui disponiamo attualmente hanno bisogno del richiamo e che quelli monodose arriveranno tra qualche mese, le dosi acquistate dai due attuali fornitori consistono in 37,6 milioni che saranno consegnate da oggi a giugno. In attesa dell’arrivo di altri 40,38 milioni di dosi, quando sarà, da Astra Zeneca, nonché di altri 124,3 milioni da altri fornitori che ancora non sono stati certificati da Ema. Questo in un arco di tempo che porta ai primi trimestri del 2023.

Quindi, ad oggi, contando sulla puntualità dei fornitori, disponiamo con certezza di 221 mila dosi giornaliere da qui a giugno, che per effettuare i richiami significano la possibilità di vaccinare 110 mila persone al giorno. Uno scostamento di 13 mila persone al giorno, che si accumula da oggi e che dovrebbe essere superato, sperando che Astra Zeneca e gli altri fornitori arrivino al più presto, aumentando ogni giorno molte migliaia di vaccinati oltre i 123 mila previsti da Arcuri. Tre volte il numero di quelli vaccinati ieri, il doppio di quelli vaccinati il 7 e l’8 gennaio. Vi sembra possibile? Con Conte e Arcuri ci metteremo almeno 18 mesi, se va bene.

Mancano i vaccinatori e i punti vaccinali. Se non era prevedibile con certezza l’arrivo e la quantità dei vaccini sapevamo, però, che entro i primi di gennaio avrebbero cominciato ad essere disponibili. Qualcuno lo aveva detto, sollecitando all’inizio dell’estate, un lavoro comune del governo sul piano vaccinale. Non diciamo chi, tanto si sa.

Si chiede un miracolo? Assolutamente no! Si chiedono due cose semplici.

Primo: dire la verità ai cittadini e smetterla di dire stupidaggini anche su questo. La conquista del vaccino è un fatto positivo, assolutamente importante per il nostro futuro, che non può essere sporcato per fare propaganda a breve a maggior gloria dell’immagine di un PdC che poi, regolarmente, è smentito dai numeri, che non conosce, e dai fatti disastrosi che produce. Salvo additare al pubblico ludibrio chi lo critica giustamente.

Secondo: usare le risorse del Mes, intanto per potenziare subito i servizi vaccinali. Ma anche per destinare risorse alla ricerca italiana che, a differenza di quella Usa, superfinanziata dal governo e se ne vedono i risultati, sta lavorando con le sue sole forze per arrivare a produrre un vaccino che ci libererebbe dalla dipendenza totale dell’estero. Dando anche un contributo all’Europa e al mondo. Non è autarchia, ma partecipazione scientifica.

Ma, così come per il Recovery Plan, a Conte non interessa governare né la ripresa, né l’immunità degli italiani. Non sapendo come e quando immunizzarlo a lui interessa solo fidelizzare il gregge con le sue chiacchiere.

Conte, troppo poco e troppo tardi.

Conte, troppo poco e troppo tardi.

