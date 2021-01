DAI ACCONTENTIAMO L’ACCOZZAGLI DENIGRATRICE!SI D’ACCORDO! RENZI E’ SATANA

D’ACCORDO, RENZI E’ SATANA

Ma intanto, grazie in particolare all’ottimo lavoro della ministra Bellanova, il Recovery Plan stilato dal Conte Casalino è cambiato così:

9 miliardi assegnati inizialmente alla Salute sono diventati 20,7

3 miliardi per Cultura e Turismo sono diventati 8

19 miliardi per Scuola e Ricerca sono diventati 28,5

Scusate se è poco.

Aggiungo! Grazie a Satana e ai suoi diavoli è stato inoltre impedito che tramite un emendamento notturno, semiclandestino alla Legge di Bilancio venisse di fatto modificata una parte della Costituzione e andasse in porto la privatizzazione dei Servizi Segreti. Ai tempi della cosiddetta “prima Repubblica” chiunque si fosse azzardato a proporre due cose del genere, avrebbe provocato le critiche feroci di tre quarti del Parlamento, sarebbe stato oggetto di critiche severissime da parte del sistema informativo, con richiesta di immediate dimissioni dell’autore di tale “scempio istituzionale”. Stavamo per ritrovarci di colpo e di fatto con la realizzazione di un progetto che neanche la Loggia P2 di Licio Gelli aveva osato pensare.

