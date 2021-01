Ghisleri apre quindi al futuro Conte Ter: Grillo-PD-Mastella-FuoriuscitiBerlusconiani

Gli italiani non capiscono la crisi. Sondaggio Ghisleri per la Stampa: sette su dieci non vogliono andare alle urne. Ipsos per La7: uno su due non ha capito le ragioni. Renzi bocciato

Renzi bocciato? Mica da un mese a qua, è la stampa che lo denigra, come viceversa sosteneva Salvini nel governo gialloverde, fino al punto di raggiungere punti di consenso elevati, e con Renzi sembra o debba comportarsi viceversa, secondo questi sondaggi rimane inchiodato alle percentuali da come è nata Italia viva. Ma noi viceversa crediamo abbia margini di manovra come lui ci ha fatto capire,con coraggio con proposte e idee esposte non per il proppio ego (come dicono giornali e TV) Ma per il bene ITALIANO.E siamo in tanti a sostenerlo, a scapito dei sondaggi.

ORA IO SARO GNCCO MA: Non ho capito se “il popolo dei sondaggi” giudica positivamente, negativamente o indifferenti le modifiche sul Recovery Plan e se ora lo ritiene valido. Me lo chiedo in virtù del fatto che la ripresa economica auspicata dipende essenzialmente proprio da come sarà il Recovery Plan. Temo che al suddetto popolo interessi solo fare il tifo per antipatie e simpatie dei personaggi e poco dei contenuti. Salvo poi lamentarsi.

ORA: A parte il giudizio su Renzi a me pare un paese spaccato sulle altre opzioni. Poi come al solito ognuno è libero di interpretare i sondaggi come crede. Ad esempio, per quanto riguarda la rabbia, si tratta di vedere contro chi è diretta.

Cioè per capirsi, i sondaggi danno il cdx avanti e di parecchio, quasi al 50%, e sono tutti fortemente contrari a questo governo, ma la stampa ne trova solo tre su dieci,

attendibili come quelli della berlinguer che da sempre il pd più su, i sondaggi fatti nelle redazioni non funzionano, andate nei mercati e vedrete che la percentuale si rovescia.

mi sembrate la merlino quando lancia i suoi famosissimi sondaggi su twitter e si meraviglia tutte le volte del risultato opposto a quello da lui auspicato. Ballonari

Ghisleri apre quindi al futuro Conte Ter: Grillo-PD-Mastella-FuoriuscitiBerlusconiani ultima modifica: da

