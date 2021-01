La crisi non è ancora formalizzata.

IV si astiene su Recovery Plan. Renzi: “Conte ha già un accordo per governare senza di noi”

Approvato il Recovery plan, aumentano fondi per sanità e istruzione: tutti gli investimenti Ok a Recovery, Iv si astiene: crisi più vicina Renzi: “Conte ha accordo per governare senza di noi” Nobili: “Conte non vuole più governare con Renzi” Scerra: “M5S non cede a ricatti” Marattin: “Se Governo cambia metodo va avanti” Iv replica: “Facciano governo con FI e FdI” Conte dice di avere i numeri al Senato- di A. BIONDI De Falco: “C’è Italia da salvare” Dibba: “Se crisi, no altro governo insieme” Zingaretti: “Far cadere governo sarebbe grave errore” Renzi: “Su Recovery ora ci danno tutti ragione” Verso un Conte ter? Tra rimpasto e totoministri

Un mese di attacchi di Renzi a Conte: il riepilogo Bellanova: “Non si può sempre tirare a campare” La nuova bozza del Piano di Rilancio I passi per uscire dalla crisi di governo Comunque vada, il Conte II è finito

Crisi governo, scontro Renzi-Conte: Iv si astiene su Recovery, rottura più vicina. Ultime notizie

Le notizie di oggi sulla crisi del Governo Conte innescata da Matteo Renzi. In nottata il Consiglio dei ministri ha approvato il Recovery plan, ma le ministre di Italia Viva Bellanova e Bonetti si sono astenute. La crisi non è ancora innescata, ma l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel pomeriggio, durante la conferenza stampa di Renzi delle 17:30. In Cdm Iv ha chiesto di inserire anche il Mes nel piano, ma Conte si è opposto sostenendo che sono due temi diversi. Bellanova ribadisce che il Recovery, anche dopo le modifiche, è “totalmente insufficiente”. Si fa largo l’ipotesi di alcuni senatori ‘responsabili’ per salvare Conte in Parlamento.

Approvato il Recovery plan, Italia Viva si astiene: scontro Renzi-Conte, crisi più vicina

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Recovery plan, nonostante l’astensione delle ministre di Italia Viva. Ma la crisi di governo sembra ormai a un passo dopo il nuovo scontro nella notte che stavolta si è spostato soprattutto sul Mes. Incassate alcune modifiche sul Recovery, Italia Viva ha infatti chiesto di accettare il Mes sanitario, magari inserendolo in qualche modo proprio all’interno del piano di resilienza approvato in nottata. Lo scontro si è acceso, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ribadisce come il Mes non faccia parte del pacchetto Next Generation Eu. Le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, si sono astenute in Cdm, come aveva già preannunciato in serata Matteo Renzi in tv, spiegando che senza Mes ci sarebbe stata l’astensione.

La crisi non è ancora formalizzata. Ma la sensazione all’interno della maggioranza è che l’annuncio possa arrivare oggi pomeriggio, durante la conferenza stampa convocata da Renzi alla Camera: “Decidiamo in mattinata e poi lo comunicheremo alla stampa”, ha fatto sapere ieri. I margini sembrano davvero stretti per evitare le dimissioni di Bellanova e Bonetti. Iv continua a chiedere il Mes, ma tutto il resto della maggioranza ribadisce che la discussione non fa parte del Recovery e necessita di un’altra sede.

Intanto si alimentano ogni ora di più le voci sui responsabili: si parla di 4 possibili fuoriusciti da Italia Viva e 8 da Forza Italia al Senato pronti a sostenere Conte. Che, a sua volta, va avanti in fretta e convoca due nuovi Consigli dei ministri. Il primo si terrà stasera sul decreto anti-Covid che dovrà entrare in vigore a partire dal 16 gennaio, con inoltre la possibile proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile. Poi giovedì ci sarà un altro Cdm, stavolta sullo scostamento di bilancio necessario per il quinto decreto Ristori.

La crisi non è ancora formalizzata. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo