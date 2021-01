Forza Italia non avalla il lodo Bettini. Pressing sui responsabili. Ora si chiamano COSTRUTTORI. Ma sono sempre dei V&G.

Il PD con Bettini è andato al mercato delle vacche e pare non ne abbiano trovate in Forza Italia. Ora faranno i pecorari e cercheranno pecore e capre. Scilipoti Razzi Mastella… i nuovi costruttori responsabili pret a Porter

Mastella è semplicemente fuori tempo. Forse perché sta a Benevento, lontano dalla politica romana, non ha capito che, dai tempi in cui era al governo, il mondo è cambiato.

Il gioco dei responsabili ora costruttori, delle alleanze di governo fatte a posta per ricattare il governo, del lucrare sulle posizioni minoritarie per renderle prevalenti, è finito. Appartiene semplicemente al passato perché è arrivata una pandemia a stravolgere, insieme ai coincidenti effetti della globalizzazione, il nostro vivere quotidiano, di cittadini europei amanti della democrazia, ma non sempre capaci di assumerne la responsabilità.

Il teatrino della politica abbia inizio… i trumpiani nostrani si stanno armando per dare l’assalto al parlamento e, visti le catastrofi economiche che hanno prodotto in passato, dovremo aspettarci un periodo ancora più negativo di quanto lo sia in questo momento… La storia dovrebbe aiutarci a ricordare… ma spesso ce ne dimentichiamo velocemente…infatti Conte è il nuovo Roosvelt ahahhahha che ridicoli i sostenitori del governo( pubblico impego, e percettori del reddito di cittadinanza) in poche paroel l’Italia Improdittiva

Mastella si muove ma l’operazione salva-Conte non decolla.Vedere i grillini in ginocchio davanti a mastella è uno spettacolo imperdibile ultima modifica: da

