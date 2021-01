Io credo che si passerà dal Conte-Salvini, a Conte-Zingaretti, al Conte-Mastella. Siamo in una democrazia parlamentare, quindi lo rispetteremo. Ma non saremo complici del più grande spreco di risorse della storia repubblicana. Quelli che sono entrati per fare la rivoluzione, il vaffa-day, stanno attaccati alle poltrone. Noi siamo gli unici pronti a lasciarle. Se non piacciono le nostre idee, vadano avanti con Mastella.

L’emergenza sanitaria non la risolvi aumentando i Sottosegretari, ma prendendo il Mes. È cercando i “responsabili” che si fa la crisi di Governo, non chiedendo più risorse per la sanità. Non possiamo dover scegliere chi curare e chi no: se la linea guida del piano pandemico è questa allora continueremo a chiedere con forza il Mes. Non certo come condizione per uscire dalla maggioranza ma con la volontà di convincerla a utilizzare i 37 miliardi dei fondi europei.

Passiamo per dei rompiscatole ma oggi sono tutti d’accordo che la versione del Recovery Plan del 7 dicembre non andava bene. Grazie a noi ci sono le risorse in più su turismo e in sanità. Ora il problema è: perché non prendiamo i 36 miliardi del MES? Sono lì, disponibili. Basta risposte ideologiche, prendiamoli.

Io vado in SENATO a fare il mio dovere istituzionale, per mettere al riparo, da europeisti quali siamo, le risorse europee.Sono convinto della battaglia che ho fatto: non sono una persona, per il mio modo di essere e per la mia storia personale, abituato a tirare a campare. Anche perchè il galleggiamento non serve ed è dannoso per il Paese. Per mesi abbiamo assistito a un susseguirsi di dichiarazioni e proclami senza alcun dibattito concreto sui progetti del Next Generation Eu. Abbiamo portato idee, abbiamo chiesto di confrontarci. Nessuna richiesta di poltrone. Quello che stiamo facendo si chiama politica.

E! Un ministro di questo governo ci ha paragonati ad Orban solo perché avevamo detto che volevamo leggere il piano prima di approvarlo. Ma in realtà se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto, avrebbero approvato un piano indecente.

Prima ci insultano. E poi ci danno ragione senza ammetterlo.

È avvenuto sul rapporto Stato / Regioni.

È avvenuto sul bicameralismo.

È avvenuto sulla decontribuzione del JobsAct.

È avvenuto su Industria 4.0.

È avvenuto sui diritti sociali e civili.

È avvenuto sui vaccini.

È avvenuto sull’idea di Europa, su Trump, sui temi dell’Expo.

È avvenuto sulla centralità della scuola (a proposito, brava Toscana).

Adesso è avvenuto anche sul Recovery Plan dove – almeno a parole – ci stanno dando ragione.

Tutte le volte che abbiamo posto questi temi siamo stati insultati, contestati, attaccati. Ma tutte le volte abbiamo usato il coraggio – tutto il coraggio che abbiamo – per chiedere di essere giudicati sulle idee e non sulla simpatia o antipatia.

Ci vuole coraggio per stare con Italia Viva, per sostenere ed iscriversi ad Italia Viva, per difendere Italia Viva sui social, per metterci la faccia insieme a noi. So quanto vi costa. Ma proprio per questo voglio dirvi grazie e dirvi quanto sono orgoglioso della nostra/vostra libertà, del nostro/vostro coraggio.

Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto.

Tutto il resto è chiacchiera populista.

Noi non siamo irresponsabili, irresponsabile è un governo immobile, un governo su cui noi non riusciamo a incidere. Se non ci vogliono e hanno altri numeri senza di noi, è giusto che lo facciano. DAI AVANTI CONTESTATE E INSULTATECI PURE PER QUESTO! ultima modifica: da

