Per me il PD è morto.

Mi dicono che sono troppo renziano, dovrei esserlo un po’ meno e non dovrei usare i toni forti che uso. Dovrei essere umile e pacata per questo errore che faccio di seguirlo e che molti non mi perdonano…

Per forza si diventa pesanti, difficilmente posso evitarlo con ciò che succede intorno e ciò che viene detto a lui e a noi. Ma evidentemente nessuno se ne accorge. Faccio giusto l’esempio di ieri dalla Berlinguer che ho guardato con sofferenza, appena aperta la trasmissione, ecco schierata la squadra, uno come Gad Lerner che mai avrei immaginato finisse al Fatto quotidiano e Mieli che a fasi alterne, a volte dice che ciò che è stato fatto a Renzi passerà alla storia come qualcosa di anomalo, poi passa dall’altra parte con leggerezza, direi poco adatta ad uno storico. Poi Cacciari in studio per completare il quadro, e figuriamoci se poteva dire qualcosa di positivo. Hanno fatto pari pari il processo a Renzi con accuse ben precise e più o meno insulti rivolti a chi doveva essere l’ ospite dieci minuti dopo, ma che modo barbaro è questo di fare i giornalisti?? E giornalisti è un modo di dire…Però compariva di fianco agli ospiti in collegamento la copertina del loro libro, sia di Lerner che di Mieli pubblicate affianco nel frattempo a scopo pubblicitario Wow che scenette positive…

Si non c’è bisogno di spiegarlo io sto dalla parte di Renzi, e dopo di lui ci sarà il vuoto totale e io smetterò di andare a votare. La speranza di un partito moderno progressista e riformista, si è chiusa definitivamente la notte del 4 dicembre 2016, con quel tradimento che tutti hanno dimenticato o che fanno finta di dimenticare. Oggi sembrava che ci fosse la possibilità non dico molto ma di fare qualche tentativo per ricostruire questo paese, dalla drammatica situazione in cui si trova, ma crolla tutto di nuovo. Ci siamo impuntati per nulla? Ma certo perché non interessa a nessuno avere i soldi per la sanità in questa situazione: Ecco la mia domanda finale, ma che paura dovremo avere di Salvini?? Ma davvero nessuno si accorge che vogliono le stesse cose? Quel NO deciso al Mes da parte dei cinque stelle e che era la nostra salvezza, ce lo impongono con mano ferma, uguale uguale a Salvini e Meloni per dimostrare che non accettiamo le condizionalità dell’Europa. Noi dovremo fare solo gli utili idioti,

e il PD che accetta questo per me può morire qui

Per me il PD è morto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo