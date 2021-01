Renzi una cosa l’ha ottenuta lasciare che questa nuova alleanza metta finalmente il PD alle sue responsabilità. Prima campavano solo contro di lui , adesso contro Mastella ? già rido quando dovrete presentare il piano spesa all’Europa con il movimento.. Già rido vedendo Zingaretti che deve dire no ai bambini del movimento.

PERCHE MI CHIEDETE! PERCHE: Il piano pandemico, presentato dal governo Conte, prevede di

selezionare chi curare e chi far morire, se arriva la terza ondata e se gli ospedali verranno intasati oltre ogni misura rispetto alla capacità di cura.

Tutto ciò perché il M5S impedisce di fatto di prendere soldi del MES che NON hanno nessuna condizionalità e addirittura un interesse negativo.

Il soldi del MES possono essere presi subito e investiti sulla sanità per curare i cittadini tutti indipendentemente dall’età, dal ceto sociale o dall’appartenenza partitica.

Il M5S continua a dire no senza fornire la minima giustificazione ma solo per visione partitica e mantenere i loro privilegi da perfetti in compenti.

Ma la cosa peggiore è il SILENZIO ASSORDANTE del PD. Il silenzio di Zingaretti, Orlando, Cuperlo, Boccia e tutti i comunisti che siedono nella direzione del PD.

Se si dovesse veramente costringere i medici a scegliere chi va salvato e chi morire allora dico; IL PD DEVE SPARIRE DALLA SCENA POLITICA ITALIANA, insieme a questi INCOMPETENTI grillini che hanno messo in ginocchio questo paese e il futuro dei giovani..

ORA QUESTA Segnatevela. Quando questo piano sarà presentato al vaglio della commissione europea sarà sommerso da osservazioni le avvisaglie ci sono tutte.

In bocca al lupo..

Ma la solita marmaglia anti Italia dice! Renzi una cosa l’ha certamente ottenuta…. una figura meschina a livello internazionale.

La sua cinica e squallida sceneggiata è alla fine. Ora spera che qualcuno vada in soccorso a Conte così da evitare elezioni e poter passare all’opposizione. Certo gli piacerebbe. Ma sarebbe bello se Conte andasse davanti alle camere a spiegare il recovery plan, le future azioni sul covid, ed i ristori per le attività in affanno, e poi chiedere la fiducia. Anche Prodi ha condannato senza mezzi termini la mossa azzardata e suicida del rignanese.

Addirittura i renziani sono stati capaci di accostare i morti da covid al MES. Una cosa meschina.

Peraltro lo sanno anche i sassi che sul MES deve essere il parlamento a decidere e che non è possibile inserirlo nei fondi di new generation eu. Come ha sottolineato Prodi, Renzi ha cercato e voluto questa tragica situazione, alzando ogni volta l’asticella, sperando e fidando che nessuno volesse andare ad elezioni.

Uno squallido gioco d’azzardo sulla pelle degli italiani

