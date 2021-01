A STORIA CONTRO RENZI PUBBLICATA NEL PROFILO UFFICIALE DI GIUSEPPE CONTE

Non ci crederete ma questa è una storia apparsa sulla pagina Facebook ufficiale del Presidente del Consiglio (poi prontamente rimossa): “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo”, con foto di un sorridente “Giuseppi” con a fianco un Matteuccio tutto pappagorgia. Ma cosa significa? Non che hanno sbagliato a realizzare la storia social, ma che tutti i gruppi Facebook pro Conte che attaccano Renzi e Salvini non sono in realtà frutto di comunità di cittadini in carne ed ossa, ma dei falsi gestiti da Palazzo Chigi. Insomma, Casalino ha sbagliato a pubblicare l’immagine sull’account del presidente, voleva pubblicarla su un account parallelo…

GOVERNO, STORIA FB DI CONTE: SE VUOI MANDARE A CASA RENZI ISCRIVITI A GRUPPO

Una storia Facebook postata sul profilo ufficiale di Giuseppe CONTE che rappresenta in una foto il premier e Matteo Renzi sulla quale campeggia la scritta: “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti CONTE iscriviti nel gruppo”. La storia invita poi a scorrere in alto e, a quel punto, si apre la pagina del gruppo pubblico ‘CONTE premier – Renzi a casa!’, del quale fino ad ora fanno parte 2.709 persone. Il gruppo risulta essere amministrato da ‘Infopolitica’, che si classica come pagina di agenzia media/stampa e rimanda a un sito internet -informazionevera.it – che risulta inesistente.

